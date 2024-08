Microsoft a fost chemata in fata justitiei de catre un utilizator care a acuzat compania de reclama mincinoasa privind spatiul de stocare disponibil pe tableta Surface.

Un avocat din California a demarat o actiune in justitie impotriva gigantului IT dupa ce a descoperit ca in loc de 32 GB spatiu de stocare "promis" de Microsoft pentru tableta cu Windows RT, Surface ofera doar 16GB pentru fisiere personale.

Lucrurile stau intr-adevara asa, doar ca exista o explicatie: tableta celor de la Microsoft vine cu mai multe aplicatii preinstalate. Este vorba despre Word si Excel, dar si un utilitar cu functie de recovery pentru Windows RT.

Citeste mai multe despre Microsoft, data in judecata pentru reclama mincinoasa pe Hit.ro.

