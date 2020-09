Pentagonul reconfirma mega-contractul cu Microsoft pentru servicii cloud. Acesta fusese contestat luni de zile in justitie

Acordul JEDI, sau Joint Enterprise Defense Infrastructure, a devenit unul dintre cele mai contestate contracte atribuite de Departamentul Apararii. Contractul este destinat modernizarii colosalei infrastructuri IT a Pentagonului si ar putea valora pana la 10 miliarde de dolari pentru serviciile prestate pe parcursul a 10 ani."Departamentul a finalizat reevaluarea sa cuprinzatoare a propunerilor JEDI Cloud si a stabilit ca oferta Microsoft continua sa ofere cea mai buna valoare pentru guvern", a anuntat Pentagonul intr-un comunicat."Contractul JEDI Cloud este un contract cu pret fix, livrare pe termen nedeterminat / cantitate nedeterminata, care va pune la dispozitia Departamentului Apararii o gama completa de servicii de cloud computing. In timp ce executarea contractului nu va incepe imediat din cauza ordinului preliminar de blocare emis de o curte federala pentru litigii pe 13 februarie 2020, departamentul este dornic sa inceapa sa ofere aceasta capacitate barbatilor si femeilor noastre in uniforma. "Microsoft a obtinut contractul de cloud computing pe 25 octombrie 2019. In noiembrie, Amazon Web Services, divizia de cloud computing Amazon, a intentat un proces la Curtea Federala de Litigii, pentru a contesta decizia JEDI. Compania a sustinut ca aversiunea presedintelui Donald Trump fata de Amazon si CEO-ului companiei, Jeff Bezos, a influentat Pentagonul sa dea contractul Microsoft. Pe fondul bataliei legale, Pentagonul a invitat Amazon si Microsoft sa revizuiasca si sa prezinte din nou propunerile lor pentru contract.Decizia ar putea duce la mai multe lupte juridice.Contractul profitabil, initial programat pentru a fi atribuit in septembrie 2018, a atras atentia dupa ce Trump a spus anul trecut ca ia serios in considerare analizarea contractului JEDI.