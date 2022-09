Proiect revolutionar Microsoft: Dronele care ne scapa de epidemii

Gigantul IT Microsoft lucreaza la un proiect revolutionar, care combina tehnologia dronelor autonome, cloud computing si genetica, intr-o incercare de a neutraliza epidemiile inca de la sursa.

Demersul Microsoft poarta denumirea de "Proiect Premonitie" si urmareste sa foloseasca tehnologia dronelor pentru a accesa zonele mai putin ospitaliere ale lumii si sa analizeze informatiile genetice ale tantarilor, pentru a stabili probabilitatea izbucnirii unor epidemii, scrie Newsweek.

Cercetatorii spera ca proiectul sa fie functional in cinci ani, insa se confrunta cu mai multe provocari, inclusiv asigurarea ca dronele pot functiona autonom si obtinerea de autorizatii legale din partea autoritatilor aviatice pentru folosirea acestora.

Daca aceasta modalitate va atinge scopul dorit de oamenii de stiinta si va fi un succes, ar putea furniza noi mijloace de prezicere a epidemiilor si creare de baza de date a unor boli emergente precum Ebola si Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS).

Mai mult de un milion de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor purtate de tantari. Cea mai raspandita astfel de boala este malaria, care afecteaza pana la 500 de milioane de oameni in fiecare an, in timp ce pana la 100 de milioane de persoane sunt infectate cu febra dengue anual.

Proiectul va folosi noi capcane care vor atrage tantarii fara a colecta alte specii de insecte. Odata capturati tantarii, dronele semiautomate ar urma sa fie folosite pentru a colecta insectele prinse si a le duce in laborator.

Folosirea dronelor in locul colectarii facute de catre oameni inseamna ca acele capcane pentru tantari pot fi amplasate in zone tot mai indepartate si izolate, iar noi boli ar putea fi descoperite, pe masura ce materialul genetic al tantarilor este analizat. Informatiile ar urma sa fie stocate intr-un sistem, cu speranta ca epidemiologii ar putea sa le foloseasca pentru a prezice posibilitatea izbucnirii unei epidemii.

