Microsoft aduce una dintre cele mai cerute modificări pe Windows 11. Ce se schimbă în sistemul de operare

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 19:24
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Microsoft aduce una dintre cele mai cerute modificări pe Windows 11. Ce se schimbă în sistemul de operare
FOTO Windows

Microsoft începe să rezolve una dintre nemulțumirile frecvente legate de Windows 11: meniul care apare la click dreapta va putea fi personalizat. Actualizarea KB5127936 aduce și o funcție nouă de recuperare, utilă atunci când sistemul nu mai pornește.

Schimbările sunt destinate versiunilor Windows 11 25H2 și 26H2 și sunt distribuite treptat. Asta înseamnă că nu toate calculatoarele vor primi noile opțiuni în același timp.

Cea mai vizibilă noutate apare în File Explorer. Prin opțiunea „Customize menu”, utilizatorii vor putea decide ce comenzi apar direct în meniul de click dreapta și ce elemente rămân ascunse într-un submeniu.

Pot fi activate sau dezactivate opțiuni precum „Send to” și „Create shortcut”, iar comanda pentru imprimare poate fi adăugată dacă este folosită frecvent. Extensiile instalate de aplicațiile terțe pot fi și ele mutate între meniul principal și cel secundar.

Comenzile clasice pot reveni sub formă de text

Windows 11 a mutat mai multe funcții cunoscute, precum Cut, Copy, Paste, Rename sau Delete, într-un rând de pictograme. Noua actualizare permite afișarea lor și ca opțiuni text.

Poziția unor elemente poate fi modificată, iar Properties poate fi mutat în partea de jos. Ideea este ca meniul să poată fi adaptat mai ușor în funcție de modul în care este folosit calculatorul.

Cealaltă schimbare importantă se numește Cloud Rebuild. Funcția poate reinstala Windows 11 folosind o imagine a sistemului și drivere descărcate prin Windows Update. Poate fi folosită inclusiv atunci când PC-ul nu mai ajunge în interfața normală a sistemului.

Dacă Windows nu mai pornește, Cloud Rebuild poate fi accesat din Windows Recovery Environment, în zona Troubleshoot. Este necesară însă o conexiune la internet, prin Wi-Fi sau Ethernet.

Funcția nu repară instalarea existentă, ci reinstalează Windows. Înainte de pornirea procesului apare un avertisment privind pierderea datelor, iar aplicațiile și fișierele care nu au fost salvate separat pot dispărea.

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