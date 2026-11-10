Microsoft pregătește schimbări importante pentru Windows 11. Ce se va întâmpla cu sistemul de operare în 2027

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 20:33
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Microsoft pregătește schimbări importante pentru Windows 11. Ce se va întâmpla cu sistemul de operare în 2027
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Windows 11 ar putea primi în 2027 una dintre cele mai importante actualizări din ultimii ani. Microsoft pregătește modificări care urmăresc să îmbunătățească performanța și stabilitatea sistemului de operare, după numeroasele probleme de funcționare semnalate de utilizatori.

Potrivit informațiilor publicate de Tom Warren, jurnalist la The Verge, viitoarea versiune Windows 11 27H2 nu va fi o simplă actualizare care activează funcții deja existente. Microsoft intenționează să modifice componente importante ale sistemului, într-un proces asemănător celui folosit pentru versiunea 24H2.

Schimbarea vine după actualizările 25H2 și 26H2, care au introdus în principal funcții distribuite anterior prin pachetele lunare de actualizare.

De această dată, compania ar urma să se concentreze mai mult pe problemele care afectează utilizarea zilnică a calculatoarelor, inclusiv consumul de resurse și fiabilitatea Windows.

Ce îmbunătățiri pregătește Microsoft pentru Windows 11

Sursele citate de The Verge susțin că Microsoft acordă o atenție deosebită testării următoarei actualizări. Din acest motiv, versiunea 27H2 ar putea ajunge în programul Windows Insider mai devreme decât actualizările precedente, care au început să fie testate în jurul lunii iunie.

Compania lucrează deja la optimizarea Windows 11 pentru calculatoarele cu 8 GB de memorie RAM. Modificările urmăresc reducerea transferului de date către unitatea de stocare, o operațiune care poate încetini sistemele cu resurse limitate.

Aceste îmbunătățiri sunt pregătite pentru versiunile existente și nu reprezintă neapărat funcții exclusive ale actualizării din 2027.

Microsoft încearcă să reducă și consumul de memorie al aplicațiilor Word, Excel, PowerPoint și Outlook.

În paralel, compania pregătește o schimbare vizuală. Celebrul fundal Bloom, asociat cu Windows 11 încă de la lansare, ar urma să fie înlocuit cu imagini noi, inspirate din designul original.

Noile fundaluri ar putea fi prezentate la conferința Ignite din noiembrie și distribuite utilizatorilor începând din ianuarie 2027.

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