Meme Stoica spune că FCSB are deja un atacant ca Alibec. Atacantul FCSB nu valorează nici jumătate din cât a plătit Gigi Becali

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a menționat că Denis Alibec și atacantul pe care îl are deja FCSB, au lucruri în comun, doar că Alibec posedă o tehnică mai bună, în timp ce David Miculescu stă mai bine la jocul cu capul.

”Au lucruri în comun, sunt stângaci, au gabarit, Alibec are o tehnică mai bună şi foloseşte corpul, are experienţă, dar David Miculescu are jocul aerian, care e important. La ultimul meci a avut jucători cu experienţă în faţă (n.r. de la CFR) şi nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian, a avut puţine mingi pierdute şi face un efort extraoardinar, că faci un pressing extraoardinar cu el”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

David Miculescu este la FCSB din august 2022 fiind cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, adică la 50% din cât a plătit FCSB pe el, adică 1.600.000 de euro.