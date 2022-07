Orașul Miercurea Ciuc va avea un stadion modernizat, iar arena va fi inaugurată cu o partidă amicală între naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similară a Ținutului Secuiesc.

Oficialii clubului ar fi vrut ca echipa României U 18 să ia parte la eveniment, dar FRF a refuzat elegant invitația.

Partidul AUR, condus de George Simon, cere în mod expres autorițaților statului ca meciul să nu aibă loc.

"Acest meci reprezintă nu doar o sfidare similară cu ultimele incidente de la partidele de hochei și fotbal, ci prin el se încearcă și statalizarea așa-zisului ținut secuiesc.

Este o etapă în care asistăm la crearea sau inocularea ideii de stat maghiar în Transilvania, care joacă cu celălalt stat maghiar, Ungaria. O idee mai veche a revizionismului maghiar, realizabilă acum, ca urmare a maghiarizării guvernului de la București și a șantajului UDMR", a spus George Simion, președintele AUR

Partida va avea loc pe 23 iulie, la Miercurea Ciuc.

Sefii clubului harghitean confirmă că meciul de inaugurare va fi între naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similară a Ținutului Secuiesc.

Ads

"Dacă ar veni România în ultimul moment, eu aș schimba și am juca cu România, dar e greu de crezut. Pe altcineva nu am vrut să chemăm. Mi s-ar fi părut caraghios ca eu să inaugurez baza cu un amical Ungaria - Serbia, de exemplu. Așa că am avut aceste doua opțiuni. Am dorit cu România, nu s-a putut, și atunci am ales această variantă B.

Va fi o selecționată ad-hoc a Ținutului Secuiesc. Un jucător de la Sepsi, un jucător de la Târgu Mureș și tot așa. Sincer, pe mine nu mă interesează politica, am văzut că doar pe d-voastră vă interesează.

Dar observ că sunt două păreri distincte care se bat cap în cap. Unii spun că Ținutul Secuiesc nu există, atunci de ce agită atât? A doua e o părere mai radicală: că există, dar trebuie desființat. Nu vreau să intru în aceste discuții", a spus Zoltan Szondy, președintele clubului din Miercurea Ciuc, pentru gsp.