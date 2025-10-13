Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci migdale în fiecare zi

Consumul zilnic de migdale poate avea un impact profund asupra sănătății FOTO Pixabay

Adăugarea migdalelor în alimentația zilnică poate avea efecte mai mari decât te-ai aștepta. Crocante, bogate în nutrienți și surprinzător de versatile, migdalele sunt mai mult decât o gustare rapidă.

„Ele oferă grăsimi sănătoase pentru inimă, proteine vegetale, fibre și nutrienți esențiali precum vitamina E, magneziu și calciu”, a explicat nutriționista Lisa Young.

Consumul unei gustări de migdale pe zi oferă energie constantă, sprijină sănătatea inimii și reduce senzația de foame — toate datorită combinației de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care le fac să fie sățioase și dense în nutrienți.

Dar beneficiile migdalelor nu se opresc aici. De la sănătatea intestinală până la cea a pielii, consumul zilnic de migdale poate avea un impact profund asupra sănătății.

De ce ne plac migdalele

1. Pot susține sănătatea pielii

Grăsimile sănătoase și vitamina E din migdale contribuie la o piele radiantă, explică dieteticianul Dawn Jackson Blatner. Vitamina E poate ajuta la reducerea apariției ridurilor și la uniformizarea pigmentării pielii.

Un studiu pe femei postmenopauză cu pielea deschisă la culoare a arătat că după 16 și 24 de săptămâni de consum de migdale, ridurile s-au redus cu 15% și, respectiv, 16%, iar pigmentarea facială a scăzut cu 20% după 16 săptămâni, menținându-se la 24 de săptămâni.

Niacina (vitamina B3) din migdale poate îmbunătăți și pigmentarea pielii. O porție de 28 g de migdale oferă 1 mg de niacină, adică 7% din doza zilnică recomandată.

2. Pot îmbunătăți recuperarea după exerciții

Migdalele nu sunt doar o gustare de dimineață sau după-amiază; sunt și excelente după antrenamente. Un studiu a arătat că două porții de migdale (46 de bucăți) pe zi timp de patru săptămâni au ajutat la menținerea forței și reducerea durerilor musculare și a oboselii după exerciții intense, la persoane care nu fac sport regulat.

S-a observat și o îmbunătățire a forței picioarelor și a stării de spirit.

3. Susțin sănătatea intestinală

Consumul zilnic de migdale poate modifica structura microbiomului intestinal, sprijinind creșterea bacteriilor benefice și producția de acizi grași cu lanț scurt, buni pentru sănătate. Un intestin sănătos poate ajuta la gestionarea greutății, reducerea simptomelor depresive și menținerea sănătății metabolice.

Modul exact în care migdalele stimulează sănătatea intestinală nu este pe deplin cunoscut, dar compușii din migdale pot influența cât de ușor poate corpul să le digere și să absoarbă nutrienții.

4. Pot sprijini controlul glicemiei

Migdalele conțin fibre, proteine și grăsimi — trei nutrienți care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Un studiu a observat că persoanele care au consumat 20 g de migdale cu 30 de minute înainte de masă au avut niveluri mai scăzute de glucoză postprandial și o reglare mai bună a glicemiei.

Zincul și magneziul din migdale sunt esențiale pentru metabolismul carbohidraților și pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

5. Pot sprijini sănătatea inimii

Migdalele pot reduce colesterolul LDL („rău”) datorită conținutului de fitosteroli. Nivelurile mai scăzute de LDL sunt asociate cu un risc redus de boli cardiovasculare. Studiile sugerează, de asemenea, că consumul regulat de migdale poate reduce tensiunea diastolică.

Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate, precum cele din migdale, este asociată cu un risc mai mic de boli de inimă.

6. Pot ajuta la menținerea greutății

Două meta-analize au arătat că consumul zilnic de 10–100 g de migdale timp de 3 săptămâni până la 18 luni nu a dus la creștere în greutate. Consumul a 50 g sau mai mult poate contribui chiar la o ușoară scădere în greutate la unii indivizi.

Deși migdalele sunt bogate în calorii, corpul nu poate digera toată grăsimea conținută, astfel că energia absorbită este mai mică decât cea conținută.

Informații nutriționale (28 g / 23 migdale)

Calorii: 164

Carbohidrați: 6 g

Fibre: 3,5 g

Zaharuri: 1 g

Proteine: 6 g

Grăsimi totale: 14 g

Grăsimi saturate: 1 g

Grăsimi mononesaturate: 10 g

Grăsimi polinesaturate: 3,5 g

Colesterol: 0

Sodiu: < 1 mg

Magneziu: 76 mg (18% DZR)

Vitamina E: 7 mg (47% DZR)

Folat: 12,5 mcg (3% DZR)

Notă: Migdalele sărate sau aromate au mai mult sodiu și zahăr.

Sunt migdalele sigure pentru toată lumea?

Migdalele sunt sigure pentru majoritatea oamenilor, dar persoanele alergice la migdale sau nuci ar trebui să le evite.

Pot fi un pericol de înecare pentru copii mici sau persoane cu dificultăți la înghițire.

Persoanele care urmează diete sărace în fibre ar putea să evite migdalele pe termen scurt. De asemenea, fiind bogate în oxalați, migdalele pot contribui la apariția calculilor renali la persoanele predispuse.

Consumarea unei cantități mari odată poate provoca disconfort digestiv, mai ales dacă corpul nu este obișnuit cu alimente bogate în fibre și grăsimi.

6 moduri de a consuma migdale

Ca crustă: pentru pește, pui sau tofu.

Parmesan vegetal: tocat fin cu ierburi și condimente.

Sosuri sărate: pesto, romesco sau alte dipuri.

Unt de migdale: migdale pasate în unt.

Ca topping: peste ovăz, iaurt, brânză cottage sau salate.

Gustare simplă sau combinată: singure, în mixuri sau cu brânză și legume.

Concluzia experților

Adăugarea migdalelor în rutina zilnică este un obicei simplu, cu beneficii majore. De la sprijinirea sănătății inimii și menținerea greutății până la menținerea sațietății, migdalele au un impact puternic.

O mână de migdale pe zi poate face parte dintr-o dietă echilibrată și sănătoasă, scrie eatingwell.com.

