Un migrant nigerian bătut în plină zi, până la moarte, sub privirile trecătorilor, în Italia. Nimeni nu a intervenit VIDEO

Alika Ogorchukwu, un bărbat nigerian de 39 de ani a fost atacat în plină zi şi bătut până la moarte de un bărbat de 32 de ani în Civitanova, în regiunea Marche din centrul Italiei, a anunţat poliţia într-o conferinţă de presă, citată de Ansa.

Această tragedie a stârnit indignarea populaţiei, în special pentru că nimeni nu a intervenit să ajute victima.

La fel ca mulţi migranţi din sudul Europei, nigerianul vindea mărfuri în stradă vineri după-amiază când a fost lovit brusc, doborât la pământ şi bătut în mod repetat. Atacatorul i-a luat şi telefonul mobil.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, în mijlocul unei străzi comerciale aglomerate din centrul oraşului.

Imaginile atacului circulă online, unde se aud voci în fundal care cer oprirea atacului.

