Peste 10.000 de haitieni au fugit de atacurile bandelor în ultima săptămână. Conflictul a dus la foamete în rândul populaţiei FOTO/VIDEO

Peste 10.000 de persoane din Haiti au fost strămutate în ultima săptămână după ce bandele înarmate care operează în şi în jurul capitalei Port-au-Prince şi-au înteţit atacurile în zonele pe care nu le controlează încă, potrivit unor estimări ale agenţiei ONU pentru migraţie, citate de Reuters.

Agenţia a afirmat, la începutul lui septembrie, că peste 700.000 de persoane erau strămutate în ţara din Caraibe, aproape dublu faţă de cifrele din urmă cu şase luni.

Bandele şi-au înteţit, în ultima săptămână, atacurile asupra unor oraşe din jurul capitalei, în timp ce mare parte din aceasta şi din suburbiile sale se află sub controlul diferitelor grupări armate şi violente, unite într-o alianţă cunoscută ca Viv Ansanm.

🆘 The allied gangs of Viv Ansanm are assaulting the community of #Solino as we speak. Many actors in #Haiti’s government appear to be preoccupied with playing politics and much of the international community, lacking a sense of urgency, has abandoned the country to its fate. 🆘 pic.twitter.com/OtRH3YAlOI