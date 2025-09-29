Nouă irakieni prinși de Poliţia de Frontieră Giurgiu în timp ce încercau să intre ilegal în România. Erau ascunși în rezervoarele modificate a trei camioane

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:04
Migranți într-o tabară improvizată pe traseu FOTO Hepta

Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au depistat nouă cetățeni irakieni ascunși în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în țară. Unul dintre șoferi a oferit unuia dintre polițiști suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.

”În data de 28 septembrie 2025, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetățeni turci”, anunță, luni, Poliția de Frontieră, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală, din Turcia pentru România.

Polițiștii de frontieră au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcțiune și fiecare avea decupată o ușă de acces.

”În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiți ascunși câte trei cetățeni străini, de naționalitate irakiană, care nu dețineau documente legale de călătorie. Pe timpul controlului, unul dintre șoferi a oferit unui polițist de frontieră suma de 480 de euro cu titlu de mită, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei”, se mai arată în comunicat.

Polițistul de frontieră a sesizat lucrătorii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, care au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

”În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți pentru șoferi și trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii irakieni”, a mai transmis instituția citată.

Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităților de frontieră din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

