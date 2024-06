Trump încearcă să-i fure ideile lui Biden. Migranții nu mai sunt acum "animale" care "otrăvesc sângele" ţării, ci viitori "miliardari" VIDEO

Adept al restricţiilor în domeniul imigraţiei, Donald Trump vrea acum ca Guvernul american să acorde "în mod automat" un titlu de reşedinţă permanentă străinilor care deţin diplome în învăţământul superior din Statele Unite.

Măsura fusese anunţată cu doar câteva zile în urmă de către rivalul său democrat, preşedintele Joe Biden, în contextul în care imigraţia se impune ca un subiect major în campania electorală prezidenţială americană, relatează AFP.

"Voi ar trebui să obţineţi în mod automat - în cadrul diplomei voastre - o carte verde, pentru a putea rămâne în această ţară", a declarat fostul preşedinte republican într-un interviu acordat podcastului "All-In", publicat joi, 20 iunie.

