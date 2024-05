Austria șochează din nou. Premierul Nehammer sugerează că modelul ”Rwanda” pentru migranți ar putea fi adoptat și de țara sa VIDEO

Cancelarul austriac Karl Nehammer a elogiat marți, 21 mai, la Viena, unde l-a primit pe premierul britanic Rishi Sunak, politica migraţiei a Regatului Unit, un ”pionier” în externalizarea procedurilor de azil în afara Europei, relatează Euronews.

OeVP (conservator), partidul cancelarului Karl Nehammer, a adoptat de mult timp o linie dură privind imigraţia şi se confruntă cu ameninţarea ascensiunii Partidului Libertăţii (FPOe, extremă dreapta) în alegerile legislative prevăzute în această toamnă.

Austria şi Regatul Unit, care a ieşit din Uniunea Europeană (UE) prin Brexit în 2020, sunt ”parteneri strategici în desfăşurarea în comun al unor proceduri de azil în ţări terţe sigure”, a declarat cancelarul.

”Regatul Unit este un pionier pe această cale, care va fi importantă şi pentru UE”, a dat el asigurări într-o conferinţă de presă comună cu Rishi Sunak.

Austrian chancellor Karl Nehammer, suggests that the "Rwanda model" could be replicated in Austria - and the wider EU. https://t.co/v2nvwwEgQX

'The UK is a pioneer in tackling illegal migration.'

”Prin modelul rwandez, noi suntem primii care putem înscrie procedurile azilului în ţări terţe sigure pe ordinea de zi a UE”, a anunţat Karl Nehammer.

Austria este unul dintre cele 15 state membre UE care a cerut săptămâna trecută să se încheie acorduri cu ţări din care pleacă migranţi sau traversate de către aceştia în drumul către Europa.

La sfârşitul lui aprilie, Parlamentul britanic a adoptat o lege care prevede trimiterea migranţilor în Rwanda.

Începând din această vară, Londra urmează să închirieze zboruri în cadrul acestui plan controversat al premierului britanmic Rishi Sunak.

Apărători ai drepturilor omului şi asociaţii ale migranţilor au anunţat că vor continua să lupte împotriva acestei politici, pe care o denunţă drept contrară eticii şi inumană.

”Trebuie să căutăm idei noi, soluţii şi măsuri disuasive - expulzări către ţări terţe sigure - ca programul pionier al Regatului Unit în Rwanda”, a cerut, la rândul său, Rishi Sunak.

'In our joint statement today we've committed to deepening our cooperation to end this vile trade.'

Meeting today with Austrian Chancellor Karl Nehammer in Vienna, Rishi Sunak says the UK and Austria are committing further to stopping people smuggling. pic.twitter.com/plriSZTg9q