Guvernul de la Londra neagă criticile privind cazarea unor migranți pe o ”închisoare plutitoare” VIDEO

Guvernul britanic a negat vineri, 21 iulie, criticile potrivit cărora barja foarte controversată pe care intenţionează să-i găzduiască pe migranţii sosiţi ilegal este o "închisoare plutitoare", dând asigurări că solicitanţii de azil care vor rămâne acolo vor avea o anumită libertate de mişcare, relatează AFP.

În numele promisiunilor făcute la momentul Brexit-ului şi în faţa a numeroase sosiri de refugiaţi prin Canalul Mânecii, executivul conservator condus de Rishi Sunak a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale o prioritate.

Pentru a reduce costurile de cazare oferite în prezent în hoteluri, executivul a decis în special să folosească o barjă ancorată la chei în portul englez Portland, pe coasta Canalului.

"Bibby Stockholm" a sosit săptămâna aceasta la destinaţie şi ar urma să găzduiască aproximativ 500 de bărbaţi în timp ce le sunt analizate cererile de azil, dar au fost critici potrivit cărora ar fi un act "crud" sau care încalcă "demnitatea" refugiaţilor de către organizaţii pentru apărarea refugiaţilor sau a drepturilor omului.

Anti migrant and Pro migrant groups clash at protest as migrant barge docks in at Portland pic.twitter.com/hMnUMWEvvF