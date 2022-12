Imagini impresionante cu un aflux neobișnuit de migranți la granița SUA. Restricțiile impuse de Donald Trump vor fi ridicate VIDEO

Un aflux neobişnuit de migranţi a fost înregistrat la frontiera dintre Mexic şi Statele Unite cu o săptămână înainte de ridicarea Titlului 42, o măsură migratorie restrictivă reactivată în timpul pandemiei.

Sute de persoane din Columbia, Ecuador, Cuba, Peru şi Venezuela aşteptau miercuri la frontiera Juarez/El Paso pentru a cere azil pe lângă autorităţile americane.

De duminică s-au format cozi mari, iar migranţii aşteaptă noaptea la temperaturi foarte scăzute.

"Vedem sute de persoane cărora le este foarte frig, fără mâncare, încercând să se încălzească puţin", a denunţat Fernando Garcia, de la un ONG pentru drepturile omului, arătând cu degetul spre "descompunerea politicii migratorii americane".

Titlul 42, introdus de fostul preşedinte Donald Trump, permite expulzarea migranţilor fără nicio procedură.

La mijlocul lui noiembrie, un judecător american a decis că Titlul 42 a fost folosit "arbitrar" pentru a bloca cererile de azil.

Acelaşi judecător a dat administraţiei Biden cinci săptămâni pentru a ridica Titlul 42 şi a se pregăti pentru afluxul masiv de migranţi. Acesta va fi ridicat pe 21 decembrie, reaminteşte AFP.

