Protestul xenofob al neolegionarilor din Noua Dreaptă trebuie să fie monitorizat de CNCD, cer mai multe ONG-uri și profesori universitari. Primăria București, acuzată că nu a blocat mitingul

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 15:03
418 citiri
Protest anti imigrtatie FOTO: Noua Dreaptă

Mai multe organizații și personalități din societatea civilă au cerut luni Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să desemneze un reprezentant care să participe în calitate de monitor la manifestația de protest îndreptată împotriva migranților ce urmează a se desfășura în data de 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei.

Semnatarii mesajului consideră că o manifestație îndreptată împotriva migranților va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant, în accepțiunea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Aceștia au atras atenția asupra ”intensificării mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală”.

”Pentru a preveni abuzul cu caracter discriminatoriu al libertății de exprimare și de asociere în spațiul public, considerăm că prezența unui reprezentant CNCD ca monitor la manifestația aprobată de Primăria Generală a Capitalei în data de 2 septembrie a.c. ar oferi un sprijin instituțional important în fața diseminării mesajelor urii care transformă migranții, aflați într-o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea populației, într-un dușman al societății românești”, mai arată semnatarii.

O a doua solicitare de anulare a mitingului

Partidul SENS cere Primăriei București să anuleze protestul, în urma informațiilor privind elementele de ilegalitate implicate în organizarea acestuia. Formațiunea politică cataloghează drept ”inadmisibilă” poziția Primăriei București, care își justifică lipsa de intervenție față de evenimentul organizat de Noua Dreaptă printr-o procedură administrativă, în loc să își exercite obligația legală de a preveni manifestările xenofobe și rasiste.

Potrivit textului publicat pe site-ul Noua Dreaptă, organizatorii susțin că se opun aducerii în București a unor „imigranți cu statut incert, provenind din populații non-europene, de rasă exclusiv non-albă” – formulări explicit rasiste și discriminatorii.

Autoritățile locale au obligația de a garanta că libertatea de exprimare și întrunire nu este folosită ca paravan pentru incitarea la ură și discriminare.

O solicitare similară a fost făcută și de Institutul ”Elie Wiesel”.

Manifestarea de extremă dreaptă ar urma să aibă loc marți, împotriva ”rasei non-albe”, conform organizației citate. Organizația este interzisă prin lege conform OUG 31/2002 împotriva manifestațiilor xenofobe.

