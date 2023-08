Raportul Human Rights Watch care acuză Arabia Saudită de uciderea a sute de migranți: ”Au tras în noi ca o ploaie”

Sute de migranţi din Cornul Africii care se aflau în drum către Arabia Saudită prin Yemen au fost ucişi în perioada martie 2022-iunie 2023 de către grăniceri saudiţi cu armament exploziv la frontieră, iar cimitirul de la frontieră continuă să crească, arată imagini satelitare, potrivit directorului Digital Investigations Lab à Rights Watch, Sam Dubberley, denunţă într-un un raport organizaţia nonguvernamentală (ONG) Human Rights Watch (HRW).

”Suntem siguri că cel puţin 665 de persoane au fost ucise, dar în realitate ar putea fi vorba despre câteva mii” de morţi, a anunţat luni coordonatoarea raportului HRW, Nadia Hardman, o cercetătoare în domeniul migraţiei şi drepturilor omului.

”Putem spune că saudiţii ştiau că ţinteau migranţi şi solicitanţi de azil”, acuză ea.

Saudi authorities are spending billions on sportswashing to improve their image.

Yet out of public view, Saudi border guards killed 100s of Ethiopian migrants and asylum seekers trying to cross into Saudi Arabia, including women & children, @HRW reports. pic.twitter.com/f2dR0rjNJE