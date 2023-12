Marea Britanie restricționează dur migrația. Ce salariu va fi necesar pentru obținerea vizei de muncă VIDEO

Ministrul britanic de Interne, James Cleverly, a anunțat luni, 4 decembrie, o serie de măsuri menite să scadă semnificativ imigraţia netă, relatează AFP.

Potrivit anunțului făcut în Parlament, noile măsuri au rolul de a scădea migrația netă la 300.000 de persoane pe an, după un record de 745.000 de migranţi atins în 2022.

Una dintre aceste măsuri este împiedicarea salariaţilor din sectorul sănătăţii de a-şi aduce membrii familiei în Regatul Unit.

Tory MP James Cleverly: “I said Labour had a plan for migration. We have put forward the most substantial package of legal migration reforms the country has ever seen. Their great idea is already being put in place by this great government”

