O viață mai liniștită sau una mai ieftină. Ce caută de fapt cei aproape 80.000 de români care s-au mutat într-un singur an de la oraș la sat

Timp de mai multe decenii, dinamica demografică și socială a României a urmat un parcurs previzibil, marcat de mirajul vieții la oraș. Mediul rural a fost perceput de mulți tineri ca un loc al lipsurilor, al lipsei de oportunități economice și al izolării, în timp ce orașul reprezenta un spațiu al locurilor de muncă bine plătite, al educației de calitate și al accesului la servicii moderne.

În ultimii ani, mai ales după pandemie, tendința a început să se inverseze. Tot mai mulți oameni au început să se gândească la posibilitatea de a se muta de la oraș la sat. Unii aleg comunele din jurul marilor orașe pentru a putea beneficia în continuarea de oportunitățile date de mediul urban și, totodată, să se poată bucura atunci când ajung acasă de mai multă liniște, aer curat și mai mult confort. Pe de altă parte, există și oameni care schimbă cu totul peisajul și se întorc în casele care au aparținut la un moment dat familiilor lor, indiferent care e distanța față de marile orașe, fie își vând proprietățile din oraș și investesc într-o locuință la sat.

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În 2025, peste 76.000 de români cu vârsta de peste 16 ani au ales să se mute de la oraș la țară, așa cum reiese din datele Institutului Național de Statistică. Astfel, populația rurală cu vârsta de peste 16 ani ajunge la 7,4 milioane de persoane, adică 47,4% din totalul rezidenților României de peste 16 ani, în timp ce în mediul urban au rămas 8,2 milioane de locuitori.

Deși mulți asociază mutarea la sat cu un sentiment mai mare de siguranță, mai multă liniște, mai puțină poluare, mai mult spațiu pentru familie sau mai mult timp petrecut de copii în aer liber, nu de puține ori în spatele unei astfel e decizii stau aspecte de ordin economic.

Costul ridicat al vieții urbane, un motiv al migrației

În ultimul an, creșterea inflației, scumpirea chiriilor și explozia prețurilor pe piața imobiliară din marile aglomerații urbane ale țării au făcut ca traiul la oraș să devină tot mai greu de suportat pentru multe familii.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile imobiliarelor din România au crescut cu peste 70% în ultimii 10 ani. Astfel, Capitala a înregistrat o creștere de aproximativ 60%, Cluj-Napoca de 80%, iar în Sibiu și Brașov prețurile au crescut cu aproape 100%.

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Creșterile se resimt însă de la an la an. În București și Cluj-Napoca, prețurile medii pentru un metru păstrat se situează astăzi în jur de 3.100 de euro și respectiv 2.200 de euro. Prin comparație, în 2023, un metru pătrat se vindea în medie în Cluj-Napoca cu 2.400 de euro și cu 1.600 de euro în București.

În acest context, costul achiziționării sau construirii unei case în mediul rural oferă un raport mult mai bun între preț și suprafața locuită, în comparație cu un apartament restrâns la bloc, arată o analiză a Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Pe lângă costurile cu locuința, se adaugă coșul săptămânal de cumpărături din ce în ce mai scump, facturi mai mari, taxe mai mari, dar și costurile cu divertismentul. Toate acestea pot cântări mult în decizia unei persoane sau a unei familii în ceea ce privește o posibilă relocare.

Comunele din jurul orașelor mari sunt cele mai căutate în ultimii ani

Un alt factor important care favorizează această mobilitate este flexibilitatea muncii. Pandemia de COVID-19 a extins modelul de muncă hibrid sau complet la distanță, iar angajații din industrii precum IT, marketing sau consultanță au realizat că își pot menține veniturile aferente unui oraș mare, trăind în același timp departe de lucrurile care îi nemulțumeau la traiul într-un oraș aglomerat.

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Acest lucru s-a putut întâmpla și grație dezvoltării infrastructurii din zonele rurale metropolitan. Multe comune din apropierea marilor orașe beneficiază astăzi de rețele de gaz, apă și canalizare, au acces la internet de mare viteză și conexiuni bune de transport către oraș. Astfel, mutarea la sat nu mai înseamnă izolare sau regres tehnologic, ci îmbinarea avantajelor tehnologice moderne cu beneficiile locuirii la sat.

Drept dovadă, cea mai populată comună din România este Florești, situată lângă orașul Cluj-Napoca. La Recensământul din 2021, comuna avea 52.735 de locuitori, depășind populația multor orașe din țară. Pe locul al doilea se află comuna Chiajna de lângă București, cu peste 45.000 de locuitori, iar pe locul 3, comuna Dumbrăvița, de lângă Timișoara, cu aproape 22.000 de locuitori.

În cazul acestor comune nu putem vorbi neapărat de prețuri mult mai mici decât în orașe pentru că ele sunt de fapt o ”extensie” a marilor aglomerații urbane, dar locatarii se bucură de mai mult spațiu, un volum mare de investiții în zonă, locuri de muncă și apropierea de natură.

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