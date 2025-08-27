De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”

În condițiile în care tot mai mulți cetățeni din Asia vin în România pentru a căuta locuri de muncă, crește și la noi retorica anti-migranți, factor-cheie în ascensiunea partidelor extremiste din țări precum SUA, Marea Britanie, Germania și Franța. Mai mulți experți explică pe ce se bazează acest gen de discurs.

Genul acesta de discurs „se întemeiază pe spaimele sociale. Spaima de a pierde locul de muncă, spaima de a genera conflicte”, explică politologul Andrei Țăranu, arătând că acesta a avut succes în țările din vest, mai ales în cazul Brexitului - ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, scrie Adevărul.

„Partidele suveraniste, în acest moment au și ele o criză de discurs. Adică nu sunt neapărat credibile și discursul lor este preluat de cele mai multe ori din străinătate. Nu este un discurs care să fie inteligibil pentru cetățenii români. Asta nu înseamnă că la un moment dat nu se va produce fuziunea, să spunem. Adică discursul românesc și discursul din străinătate să poată să coincidă”, mai explică profesorul.

„AUR face opoziție de foarte slabă calitate”

„Tema migrației este categoric un element extrem de important în alte societăți occidentale și în discursul politic de tip, hai să zicem, suveranist, naționalist dus la extrem, conservator dus tot așa până la extrem. (...) Este asul din mânecă suveraniștilor noștri. Era de așteptat, cam de la alegerile de anul trecut am așteptat să văd dacă asta va deveni o temă de campanie”, consideră și politologul George Jiglău.

Ads

Acesta susține că, la acest tip de discurs ar putea să adere și oameni care nu sunt neapărat din electoratul AUR.

„Chiar dacă există sentimentul ăsta, pe bună dreptate, că prosperă în opoziție, că cei din coaliție se ceartă între ei, iau măsuri nepopulare și în timpul ăsta AUR crește, partidul crește fără să fie vizibil. Majoritatea covârșitoare a atenției este pe ce se întâmplă la guvernare. AUR apare foarte rar și pe bună dreptate. Fac opoziție de foarte slabă calitate. (...) Opoziția noastră nu vine cu absolut nimic pe masa discuțiilor legate de temele care enervează acum publicul. AUR nu crește pentru că publicul vede propuneri de la AUR mai bune. Pentru că AUR nu vine cu absolut nimic”.

Discursul anti-migrație vine în contextul în care România este nevoită să acopere deficitul de forță de muncă.

Ads

România are un deficit de forță de muncă de peste 600.000 de persoane, în condițiile în care la ora actuală peste 500.000 de oameni activi nu sunt în câmpul muncii, a declarat președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), Romulus Badea.

Vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, a postat recent un mesaj în care îndeamnă urmăritorii să nu mai primească comenzi de mâncare dacă livratorii nu sunt români, sugerând că acest lucru încurajează „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”.

Ads