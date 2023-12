UE a stabilit care vor fi noile prevederi legale privind imigranţii. Ce însumează Pactul migrației și azilului

Uniunea Europeană a ajuns la un acord, miercuri dimineaţa devreme, 20 decembrie, asupra unor noi reguli menite să împartă mai bine costurile şi găzduirea imigranţilor şi să limiteze numărul de persoane care vin.

Discuţiile pe această temă durează de ani de zile, relatează AFP şi Reuters.

Reprezentanţii Parlamentului European şi ai guvernelor UE au ajuns la un acord după discuţii care au durat toată noaptea cu privire la reglementările UE denumite Noul Pact privind migraţia şi azilul, care ar trebui să intre în vigoare anul viitor.

"S-a ajuns la un acord politic asupra celor cinci dosare ale noului Pact privind migraţia şi azilul", a scris preşedinţia spaniolă a Consiliului UE pe X. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a salutat un "moment istoric".

Acordul politic trebuie încă să fie aprobat în mod oficial în plen de Consiliul European (statele membre) şi de Parlamentul European.

