Ce să mănânci neapărat de două ori pe săptămână. Mihaela Bilic vine cu recomandarea

Experții în nutriție recomandă diversificarea surselor de proteine, iar mazărea devine un ingredient tot mai important în alimentația sănătoasă. Cu multiple beneficii pentru organism, acest aliment aduce atât proteine vegetale, cât și fibre și minerale.

Mazărea, un aliment cu beneficii evidente, a devenit tot mai populară în ultimii ani, mai ales în contextul în care soia, considerată mult timp o sursă principală de proteine vegetale, a fost criticată din cauza modificărilor genetice pe care le suferă.

Aproape 80% din culturile de soia sunt modificate genetic, iar acest fapt a determinat mulți oameni să își regândească alegerea alimentelor pe bază de proteine vegetale. În acest context, mazărea se află pe cale de a deveni una dintre cele mai apreciate surse de proteine vegetale, înlocuind soia în multe dintre preparatele dietetice.

Conform nutriționiștilor, măcar de două ori pe săptămână, în dieta noastră ar trebui să includem leguminoase-boabe pentru a asigura o alternanță între proteinele animale și cele vegetale.

Mazărea este considerată o proteină vegetală ideală, datorită proprietăților sale nutritive. Spre deosebire de fasolea boabe, care necesită o gătire îndelungată și mai multe etape pentru a preveni balonarea, mazărea este mult mai ușor de preparat, având un timp de gătire mult mai scurt.

Ads

Mazărea: o sursă valoroasă de nutrienți

Mazărea este un aliment bogat în fibre, iar acest aspect o face un aliat perfect în menținerea senzației de sațietate. În plus, ajută la menținerea unui echilibru glicemic corect, fiind un aliment care se absoarbe lent și, astfel, ține de foame pe termen lung.

De asemenea, mazărea este o sursă excelentă de minerale, dar și de proteine vegetale. Deși proteinele din mazăre nu au aceeași valoare ca cele de origine animală, ele sunt esențiale pentru dietă și contribuie la satisfacerea necesarului zilnic de proteine.

În ceea ce privește combinațiile alimentare, nutriționiștii susțin că leguminoasele, precum mazărea, pot fi combinate eficient cu cereale pentru a acoperi întregul spectru de aminoacizi esențiali. Aceasta înseamnă că, alături de o felie de pâine sau de o porție de orez, mazărea devine o sursă completă de proteine vegetale.

De asemenea, când mazărea este gătită cu sos de roșii, absorția fierului este semnificativ îmbunătățită, ceea ce adaugă o componentă suplimentară de beneficii nutriționale.

Ads

Cum să prepari mazărea pentru o masă rapidă și sănătoasă

Mazărea congelată reprezintă varianta cea mai practică pentru orice sezon. Indiferent de momentul anului, mazărea congelată este disponibilă și poate fi folosită în orice moment pentru a crea o masă rapidă și sănătoasă. Dacă folosești o oală de fiert sub presiune, mazărea va fi gata în aproximativ 20 de minute, ceea ce face ca prepararea acesteia să fie rapidă și convenabilă.

Un alt secret pentru un preparat mai gustos este adăugarea unui ingredient aromatic precum mărarul. Conform specialistului Mihaela Bilic, mărarul nu doar că îmbogățește gustul preparatului, dar poate înlocui necesitatea de a adăuga sare, având în același timp un efect benefic asupra celulitei. Astfel, prin combinarea mazărei cu mărar, obținem un preparat sănătos și gustos, ideal pentru orice masă.

Mihaela Bilic: „Mazăre cu pui și muuuuult mărar”

„Măcar de 2 ori pe săptămână ar trebui să avem în meniu leguminoase-boabe ca să alternăm proteinele animale cu cele vegetale. După ce soia a picat în dizgrație, de modificată genetic ce este (80% din culturi sunt cu OMG-uri), mazărea s-a trezit încoronată drept proteina vegetală perfectă!

Ads

Dacă fasolea boabe trebuie fiartă în multe ape ca să nu baloneze, mazărea nu are acest inconvenient. E plină de fibre, deci satură. Ajută și la menținerea echilibrului glicemic, pentru că amidonul din ea se absoarbe lent și ține de foame. Are minerale din belșug plus proteine vegetale, chiar dacă nu sunt de calitatea I.

Prin combinarea leguminoaselor cu cereale acoperim tot spectrul de aminoacizi esențiali, deci nu-i greșit să o mâncăm cu o felie de pâine. Apoi, dacă o gătim cu sos de roșii, creștem absorția fierului. Și nu în ultimul rând, dacă îi punem mărar din belșug nu mai are nevoie de sare și ajută la ameliorarea celulitei.

Mazărea congelată este cea mai practică variantă în orice sezon și dacă folosiți o oală de fiert sub presiune, în 20 de minute masa e gata.” - a explicat Mihaela Bilic, pe Facebook.

Ads