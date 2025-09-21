Nutriționista Mihaela Bilic, acuzată de fake news. Vicepreședintele Colegiului Medicilor: „Date eronate!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 18:01
315 citiri
Nutriționista Mihaela Bilic, acuzată de fake news. Vicepreședintele Colegiului Medicilor: „Date eronate!”
Mihaela Bilic, medic nutriționist. FOTO: Facebook/Mihaela Bilic

Opiniile specialiștilor în medicină și în nutriție diferă, uneori. Este și cazul Mihaelei Bilic, pusă la zid de Colegiul Medicilor.

Nutriționista este acuzată de fake news, de Colegiul Medicilor. Totul a pornit după ce Bilic a publicat pe Facebook un mesaj în care afirma că statinele „scad dramatic producția de colesterol”. De asemenea, cunoscuta specialistă în alimentație a condamnat utilizarea medicamentului, pe care-l consideră nociv. În opinia lui Bilic, totul este o afacere Big Pharma, generatoare de profit.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB și coordonator al Departamentului Profesional-Științific.

Statinele sunt medicamente prescrise frecvent pacienților cu risc cardiovascular, cu scopul de a reduce nivelul colesterolului și de a preveni infarctul miocardic sau accidentele vasculare cerebrale.

Declarațiile prin care Mihaela Bilic a generat polemici

Următoarea declarație a Mihaelei Bilic a generat revoltă din partea unor oficiali din Colegiu:

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare. Dacă ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine.

Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat! După gafa medicală din anii ‘70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC.

Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă. Pe lângă slăbiciunea / durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism — ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem 'repara' celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se 'stafidește' și se usucă și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare / negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic. În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali.

Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special”, a scris Mihaela Bilic, în mediul online.

Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Panică în familia lui Tzancă Uraganu. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat la ordinul unui cunoscut interlop. Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, trece prin momente dificile,...
Schimbări la autorizarea cabinetelor stomatologice și dotarea minimă a acestora. Colegiul Medicilor Stomatologi transmite clarificări
Schimbări la autorizarea cabinetelor stomatologice și dotarea minimă a acestora. Colegiul Medicilor Stomatologi transmite clarificări
În urma unor interpretări apărute recent în spațiul public cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea...
#mihaela Bilic, #Colegiul Medicilor, #scandal, #medicamente, #Big Pharma , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a pus tatal sa o scoata din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns sa traiasca, dupa moartea lui
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
DigiSport.ro
Scandal urias! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamati la FIFA

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia, scoasă la iveală de un jurnalist BBC sub acoperire. Ce arată investigația, înainte de alegerile cruciale
  2. Nutriționista Mihaela Bilic, acuzată de fake news. Vicepreședintele Colegiului Medicilor: „Date eronate!”
  3. Un adolescent de 13 ani a murit după un accident cu trotineta electrică. A trecut prin mai multe operații, însă rănile i-au fost fatale
  4. Două avioane Eurofighter din Germania, trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice. „Forță de reacție rapidă”
  5. George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
  6. Replică de la vârful UE către Kremlin: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului, ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”
  7. Fructul tropical în care a fost descoperită o moleculă care luptă împotriva cancerului. „Majoritatea medicamentelor provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea”
  8. Cum va fi vremea la final de septembrie. Zonele în care sunt așteptate ploi
  9. Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
  10. Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina. Fosta putere colonială aruncă mănușa lui Netanyahu. „O soluție cu două state”