Mihaela Buzărnescu, mesaj în lacrimi! Ce se întâmplă în viața jucătoarei de tenis

Mihaela Buzărnescu a ieșit din Top 100 WTA și se străduiește să mai joace cât de cât la un nivel înalt.

Sportiva de 35 de ani, ajunsă pe locul 153 mondial, a postat un mesaj emoționant, în care explică problemele pe care le are în acest moment.

"Noi, sportivii de performanta, adica cei care isi sacrifica viata si corpul pentru un sport, suntem pusi la multe incercari de-a lungul anilor. Majoritatea dificile, cateva si placute sau cum le numim noi, recompense. Din acest motiv suportul celor din jurul nostru este vital pentru a avea puterea de a merge mai departe la fiecare hop.

Job-ul nostru nu este un “9:00 to 18:00”, ca apoi sa iesim seara cu prietenii sau sa ne permitem luxul de a sta la cina cu cei dragi, nu - job-ul nostru este un icebearg al carui varf se vede foarte putin. Jobul nostru inseamna sarbatori sacrificate, nopti prin aeroporturi, deplasari saptamanale, antrenamente intense si din pacate multe accidentari, multa durere. Corpul poate duce doar cat este creat sa duca, iar de la om la om variaza norocul genetic.

Cum in ultimul timp m-am confruntat cu a 5-a accidentare majora din cariera, am observant multa critica din mass-media si din social-media. Stiu, este extrem de usor sa stai pe o canapea si sa scrii un articol sau sa dai un comment rautacios de care esti mandru, si este extrem de greu sa fii pus in situatia in care doresti din rasputeri sa reusesti in domeniul pe care il iubesti, iar corpul sa te avertizeze de anumite excese. Poate nu se stie, insa momantan eu joc doar cu injectii in brat, injectii ce nu sunt facute sa trateze, ci sa mascheze durerea. Sunt convinsa, criticile vor aparea din nou si din nou, insa eu trag in continuare pana imi indeplinesc visul de a mai reprezenta inca o data Romania la Olimpiada de la Paris din 2024.

Romanii ar putea sa ne sustina cu vorbe bune si incredere in eforturile noastre. Suntem atatea jucatoare bune in aceasta generatie si puteti fi mandri, puteti aprecia ca ai vostri copii au un exemplu pozitiv de urmat.

Inca o data, orice critica pe care o faceti oglindeste o neimplinire personala a voastra, pei noi “deep down” nu ne raneste cu nimic.

Ar fi atat de frumos sa ne ajutam si sa ne sustinem in toate alegerile pe care le facem pe plan personal, dar si pe plan colectiv.

Sa speram la un 2022 de exceptie!

Miki"

