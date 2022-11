Cine e tenismena din România dorită cu insistență de Patrick Mouratoglou: ”Toți vorbeau de mine”

Francezul Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al Simonei Halep, deține o Academie de tenis unde a impresionat la un moment dat o altă româncă, este vorba despre Mihaela Buzărnescu.

Buzărnescu a dezvăluit în cadrul podcastului Orange Sport ”1 la 1” cu Mircea Meșter că în perioada junioratului a fost curtată cu insistență de staff-ul condus de Moureatoglou.

”Am fost numărul 1 în Europa, la 14 ani, la 16 ani... Am câştigat Masters-urile, campioană naţională şi europeană la junioare. După aceea, imediat, am făcut puncte şi la senioare şi era super OK. Adică eram chiar... toţi vorbeau de mine.

Mouratoglou, am fost la ei, voiau să mă ia, au insistat să mă ia să mă antrenez la ei... Au mai fost două academii din America... Aveam între 16 şi 18 ani. După ce am ieşit eu campioană europeană şi am câştigat Masters-ul la juniori”, a declarat Mihaela Buzărnescu.

