Mihaela Buzarnescu a avansat in turul doi al calificarilor de la Australian Open

Ea a invins-o, in prima mansa, cu scorul de 6-4, 6-3, pe spaniola Lara Arruabarrena, locul 165 mondial, dupa un meci de o ora si 19 minute. Monica Niculescu , favorita 28 si locul 144 WTA, a fost eliminata in turul I al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open. Ea este a treia jucatoare romanca care paraseste competitia in prima mansa preliminara, din tot atatea intrate pe teren, dupa Irina Bara si Gabriela Talaba, eliminate duminica.Ea a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 6-2, de britanica Francesca Jones, numarul 241 mondial, dupa un meci de 70 de minute.Sportivele eliminate in primul tur primesc un premiu de 25.000 de dolari australieni (aproape 16.000 de euro) fiecare si cate doua puncte WTA.