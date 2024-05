Românca, fost număr 20 WTA, a dezvăluit ce planuri are pentru viitor: "După 10 luni și jumătate am pus prima oară mâna pe rachetă"

Mihaela Buzărnescu nu a mai jucat un meci oficial de 21 de luni. Aceasta a reușit acum să își reia din nou pregătirea în speranța că va putea evolua din nou în circuitul de tenis feminin.

”Ieri a fost o zi cu multe emoții, trăiri, curiozități și amintiri. După 10 luni și jumătate am pus prima oară mâna pe rachetă și am călcat pe terenul de tenis, să joc, nu să mă uit.

Bineînteles că am jucat foarte light, de la mijlocul terenului și 10% din capacitatea mea, dar o iau pas cu pas, treptat, ușor și sigur cum s-ar zice, ca să pot reveni în competiții 100% fit (se vede că am de lucru și pe partea aceasta) and cured from injuries.

Răbdare și perseverență, pentru că personal nu mi-am dorit ever să-mi iau la revedere de la tenis din cauza unor accidentări, așa că one more time vreau să văd ce și cât pot. Wish me luck people!”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram.

Mihaela Buzărnescu, fostul număr 20 WTA a povestit cum a ieșit pozitiv la un test antidoping, la Guadalajara (Mexic), în 2021. Toate probleme au apărut după ce a consumat carne de pui. Era perioada pandemiei.

”O singură dată mi s-a întâmplat să-mi iasă o testare pozitivă, într-o cantitate mică. Eram în Mexic, la un turneu WTA. Acolo, carnea de pui era contaminată, trebuia să avem grijă la ce mâncăm, era scris asta peste tot”, a mai spus Buzărnescu, potrivit gsp.ro.