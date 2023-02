Mesajul Mihaelei Buzărnescu, care n-a mai jucat tenis din august 2022 FOTO

Mihaela Buzărnescu a ajuns pe locul 416 WTA, fiind departe de performanțele care o țineau în prim planul tenisului mondial.

Sportiva de 34 de ani n-a mai jucat tenis din luna august a anului trecut și nici nu pare să aibă gânduri de revenire în activitate.

Ea a câștigat din tenis peste două milioane de dolari.

În schimb, Micky se arată veselă în viața privată. Ea s-a fotografiat pe marginea unei piscine, de unde a transmis mesajul: "Your mind is a weapon. Keep it loaded" (Mintea ta este o armă.Ține-o încărcată).

Buzărnescu a trecut printr-o decepție sentimentală derivată de relația pe care a avut-o cu fotbalistul Marco Dulca, de la Chindia Târgoviște.

