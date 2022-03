Mihaela Buzărnescu a pus capăt relației cu fotbalistul Marco Dulca.

Tenismena dezvăluie că a trăit clipe de coșmar alături de jucătorul Chindiei Târgoviște.

Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca au trăit o poveste de dragoste șase luni, timp în care cei doi erau de ndespărțit.

Nici măcar diferența de vârsta, ea fiind mai mare cu 11 ani decât el, nu le-a stat în cale, însă până la urmă totul a ajuns la final

"Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”

"Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu pe Instagram.

Ads