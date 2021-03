Meci dramatic pentru Mihaela Buzarnescu la Miami. Ce a facut romanca

Ea a invins-o, marti, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 2-6, 7-6 (4), 7-5, pe Anna-Lena Friedsam din Germania, locul 125 mondial si cap de serie numarul 22, dupa un meci de doua ore si 50 de minute.Romanca a fost condusa in decisiv cu 5-2, cu doua break-uri, si a salvat o minge de meci la 2-5.Buzarnescu va primi pentru evolutia in calificari un premiu de 10.000 de dolari si 30 de puncte WTA.Romania va mai fi reprezentata pe tabloul principal de trei jucatoare, Simona Halep , locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, acceptata in mansa a doua, Sorana Cirstea , locul 66 WTA, deja calificata in turul al doilea, si Irina Begu , locul 74 WTA, care va evolua in primul tur.