Tot mai sus! Mihaela Buzarnescu anunta noul obiectiv pe care l-a stabilit

Dupa ce in 2018 a avut o ascensiune fulminanta, Mihaela Buzarnescu are planuri mari si in 2019.

Sportiva noastra a anuntat ca isi propune ca in sezonul urmator sa intre in premiera in top 10 WTA.

"Imi doresc mult sa reintru in top 20 si apoi in top 10 mondial. Asta imi doresc cel mai mult. In plus, sa am rezultate bune la Grand Slam-uri si sa raman sanatoasa ca sa pot concura la cat mai multe competitii pe viitor", a spus Mihaela Buzarnescu la Telekom Sport.

La turneele de Grand Slam din 2018, Mihaela a ajuns in turul 1 la Australian Open, in optimi la Roland Garros si in turul trei la Wimbledon. La US Open nu a participat din cauza unei accidentari.

Cea mai buna clasare a sa din 2018 a fost locul 20. Sportiva noastra a incheiat anul pe locul 24.

Primul turneu din 2019 la care Mihaela va participa este cel de la Hobart, unde anul trecut a ajuns pana in finala.

C.S.