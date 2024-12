Mihaela Cambei a dat lovitura la Jocurile Olimpice: ”A fost cea care ne-a redat oxigenul”

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Alexandru Pădure, a declarat, pentru AGERPRES, că performanţa realizată de Mihaela Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, a redat oxigenul halterelor româneşti.

"Performanţa de la Jocurile Olimpice de la Paris a fost cea care ne-a redat oxigenul. A fost o confirmare că se poate şi totodată un îndemn pentru toată lumea să muncească şi să continue proiectele începute la nivel de club şi la nivel de loturi naţionale şi olimpice, pentru că această performanţă ne obligă. Noi am încheiat anul competiţional 2024 cu un număr de 52 de medalii şi 63 de clasări pe locurile 4-6. Am avut 18 medalii de aur, 18 de argint şi 16 de bronz. Şi totodată, anul acesta am reuşit să stabilim şi şase noi recorduri continentale la diferite categorii de vârstă, inclusiv la seniori", a menţionat preşedintele.

Acesta a explicat că reuşita Mihaelei Cambei de la Paris nu trebuie privită ca o surpriză deoarece sportiva băcăuană a obţinut şi înainte de Jocurile Olimpice rezultate care o recomandau cu şanse la medalii.

"Din punctul nostru de vedere, medalia obţinută de Mihaela Cambei nu a fost neapărat o surpriză. Noi ştiam cu ce plecăm la Paris. Am avut o monitorizare foarte amănunţită a situaţiei Mihaelei pe întreaga perioadă de calificare la Jocuri. Iar rezultatele obţinute de ea înainte au recomandat-o ca fiind una dintre cele mai bune sportive ale lumii angajate în campania de calificare. Şi iată că rezultatele ei au confirmat", a explicat oficialul FRH.

"Anul acesta nu au fost probleme deosebite pe care să nu reuşim să le rezolvăm. Probabil că provocarea cea mai mare a fost să continuăm acea mobilizare generală maximă pentru îndeplinirea obiectivului asumat încă de la începerea campaniei de calificare şi aici mă refer la câştigarea unei medalii olimpice. Într-adevăr, au fost momente când poate am visat şi la două performanţe deosebite la Paris (n.r. - prin cea de-a doua reprezentantă a României, Loredana Toma), dar în cadrul competiţiei acest obiectiv nu s-a putut realiza. Ar fi fost cu adevărat o surpriză deosebită. Cu toate acestea, medalia de argint a Mihaelei Cambei rămâne o performanţă extraordinară care ne readuce acolo unde ne este locul, în elita federaţiilor care ridică pretenţii la Jocurile Olimpice. Această performanţă nu face decât să ne întărească dorinţa de a merge mai departe mai determinaţi şi de a aborda noul ciclu olimpic pentru Los Angeles 2028 cu un alt elan", a adăugat Alexandru Pădure.

La finalul acestui an, Congresul Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF) a stabilit noi categorii de greutate: feminin - 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg; masculin - 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, 110 kg, +110 kg.

"O dată cu desfăşurarea Campionatelor Mondiale de seniori, luna aceasta, în Bahrain, au fost aprobate şi noile probe, noile categorii de greutate pe plan internaţional. În perioada următoare urmează să fie stabilite şi probele pentru Jocurile Olimpice. În general, în urma schimbării putem spune că sunt categorii care au mai existat în sistemul internaţional, iar pentru noi sunt probe abordabile. Un mic dezavantaj există probabil la masculin, acolo unde nouă ne lipseşte o categorie inferioară faţă de cea de 60. Mai bine spus, ne-ar fi avantajat existenţa şi unei categorii sub cea de 60 de kilograme", a menţionat oficialul FRH.

În 2025, Federaţia Română de Haltere şi-a stabilit obiective de medalii la toate competiţiile majore care vor avea loc.

"Acum urmează o reorganizare şi un moment de mobilizare pentru a reaşeza loturile naţionale şi olimpice. Noi sperăm să avem continuitate în pregătire pentru a ne putea îndeplini obiectivele pe care ni le-am propus şi pe care le vom reconfirma înaintea plecării la diferitele competiţii internaţionale. Anul viitor va fi un an anevoios şi plin din punct de vedere competiţional. Vom începe în aprilie cu desfăşurarea Campionatelor Europene de seniori de la Chişinău, urmând ca în aceeaşi lună să avem Campionatele Mondiale de juniori I (n.r. - Under-20) şi juniori II (n.r. - categoriile Under-15 şi Under-17) care se vor desfăşura în premieră în cadrul aceleiaşi competiţii. Din motive care ţin de imposibilitatea organizării Mondialelor de juniori I în Uzbekistan, aşa cum era stabilit, soluţia agreată la nivelul Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale a fost aceea de a uni cele două competiţii, acestea urmând să se desfăşoare în Peru, la Lima. De asemenea, vom avea Campionate Europene şi la categoriile de vârstă Under-15, Under-17, Under-20 şi Under-23. La nivel de seniori vom avea Campionatele Mondiale în luna noiembrie, în Norvegia. Este un lucru bun pentru că fiind pe continentul nostru ne vom mobiliza pentru a asigura cele mai bune condiţii de deplasare şi participare. Aşadar nu va fi o deplasare anevoioasă pentru sportivii noştri", a menţionat preşedintele.

El este încrezător în şansele sportivilor tineri de a face pasul în perioada următoare către loturile de seniori în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

"Cu siguranţă vin sportivi din urmă, ei sunt acum la loturile naţionale de juniori şi tineret. Ne bucură să vedem că au început deja să ridice pretenţii pe plan internaţional şi credem noi că vor face parte din colectivul sportiv care va fi angrenat în campania de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028", a subliniat acesta.

Alexandru Pădure, care deţine funcţia de membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Haltere, a menţionat că România îşi doreşte să aibă în continuare reprezentanţi în forurile internaţionale: "Anul viitor vor avea loc congresele electorale ale Federaţiei Europene de Haltere şi Federaţiei Internaţionale de Haltere. România cu siguranţă îşi doreşte să continue tradiţia de a avea reprezentanţi în forurile internaţionale, dar în momentul de faţă nu a fost luată nicio decizie în ceea ce priveşte funcţia pe care o vom viza".

Cei mai buni halterofili ai anului 2024 sunt, în opinia preşedintelui FRH, Mihaela Cambei la feminin şi Tiberiu Donose la masculin. În ceea ce priveşte titlul de sportiv al anului la toate disciplinele, Pădure a precizat că acesta ar trebui să îi revină înotătorului David Popovici.

"Mihaela Cambei este cu siguranţă cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Haltere în acest an. Dacă luăm în considerare un clasament la feminin, atunci Mihaela Cambei, ar fi urmată pe locul 2 de Loredana Toma şi pe 3 de Ioana Mădălina Miron. Iar la masculin, cel mai bun sportiv pe 2024 este Tiberiu Donose, urmat de Valentin Ionadi Iancu şi Darius Tătaru. În opinia mea, din punct de vedere al performanţelor, al notorietăţii şi al fenomenului creat, atunci cu siguranţă că David Popovici ar fi în fruntea clasamentului celor mai buni sportivi români în 2024", a explicat Alexandru Pădure.

Halterele româneşti au revenit în 2024 printre sporturile medaliate la Jocurile Olimpice. La Paris, halterofila Mihaela Valentina Cambei a cucerit medalia de argint la categoria 49 kg. Ea a totalizat 205 kg, fiind devansată la ultima încercare din concurs de campioana olimpică en titre, chinezoaica Zhihui Hou, cu 206 kg.

Până la JO 2024, România nu mai câştigase o medalie la haltere din 1996, când Nicu Vlad lua bronz la Atlanta. La JO din 2016, Gabriel Sîncrăian a obţinut o medalie de bronz, dar ulterior a fost descalificat pentru dopaj.

La Campionatele Mondiale de seniori de la Manama (Bahrain), cel mai bun rezultat a fost obţinut de Adriana Cosmina Pană, care s-a clasat pe locul 8 la categoria 49 kg.

România a încheiat Campionatele Europene de seniori la Sofia cu opt medalii, dintre care cinci de aur, una de argint şi două de bronz: trei medalii de aur cucerite de Mihaela Cambei (cat. 49 kg), două de Loredana Toma (cat. 71 kg), la smuls şi total, una de argint, obţinută de Valentin Ionadi Iancu (cat. 61 kg), la stilul aruncat, şi două de bronz, una câştigată de Ioana Mădălina Miron (cat. 45 kg) la aruncat, iar alta de Andreea Cotruţa (cat. 59 kg), la aruncat. În urma acestor rezultate, România s-a clasat pe locul 3 în clasamentul pe naţiuni la feminin şi pe locul 12 din 38 la masculin.

La Campionatele Mondiale pentru juniori Under-20 de la Leon (Spania), delegaţia României a cucerit cinci medalii, două de aur, două de argint şi una de bronz.

România a încheiat Campionatele Europene de haltere pentru juniori (U20) şi tineret (U23) de la Raszyn (Polonia) cu 11 medalii, dintre care 4 de aur, 1 de argint, 6 de bronz.

România a cucerit 24 de medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori Under-15 şi Under-17 de la Salonic (Grecia), dintre care 7 de aur, 11 de argint şi 6 de bronz. Bilanţul la U15 a fost 6 de aur, 7 de argint şi 4 de bronz, iar la U17, 1 de aur, 4 de argint şi 2 de bronz.

