Senzațional! Mihaela Cambei e campioană mondială. Românca a mai cucerit două medalii

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 19:48
Mihaela Cambei FOTO Instagram

Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg.

Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 94 kg, şi argintul la aruncat (114 kg) şi la total (208 kg).

“Performanţă extraordinară în condiţiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg!”, notează CS Dinamo pe Facebook.

Medaliile de aur la aruncat şi total au fost câştigate de Hyon Gyong Kang, din Coreea de Nord. Nord-coreeana a obţinut argintul la smuls.

