Antrenoare la echipa de juniori a clubului de handbal feminin Gloria Bistrița, Mihaela Evi impresionează cu aspectul fizic, fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din lumea sportului de la noi din țară.

Antrenoarea, care a fost în trecut secund la naționala de tineret a României, a marcat ziua de 8 Martie cu un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre Ziua Femeii, amintind și de greutățile cu care s-a confruntat în carieră.

”Înainte de toate, femeie! Se zice ca dacă vreau sa fiu antrenoare de handbal, nu am voie sa fiu și femeie. Am voie să fiu drăguță și sexy, dar să nu mă arăt și deșteaptă! Sau să am și o carieră!

Transformarea mea într-o femeie n-a fost prea ușoară. Am fost un copil când m-am apucat să antrenez. Un copil plin de pasiune.

Și a trebuit să mă maturizez forțat pentru că aveam alți copii care mă priveau, dar mai ales pentru ca aveam în spate o lume plină de prejudecăți și de reguli care mă făceau mereu să simt că ceea ce îmi doresc eu să fiu nu e ceea ce trebuie să fiu.

Acum îmi vine să râd când îmi amintesc că la un moment dat nu eram potrivită să antrenez pentru că… purtam blugi rupți sau colanți. Și cât am suferit de fiecare dată că nu înțelegeam dacă e o problemă cu mine și felul meu de a fi. Nu, nu era. Blugii rupți erau exact ce trebuia să port la vârsta pe care o aveam atunci.

Astăzi, sunt mai tolerantă cu mine şi mai intolerantă cu tot ce nu-mi dă linişte. Mă iert pentru că n-am avut curaj să fiu eu însămi, să trăiesc liber și asumat.

Dar astăzi am tot curajul din lume. Pentru că sunt FEMEIE! La mulți ani, femeie! La mulți ani, minune!”, a scris Mihaela Evi.

