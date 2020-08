Deputatul Mihaela Hunca: "Toti parlamentarii Pro Romania, absolut toti, vom vota motiunea de cenzura"

Ea a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca votul in favoarea motiunii de cenzura se impune cu atat mai mult cu cat Pro Romania nu a sustinut investirea guvernelor conduse de Ludovic Orban "Toti parlamentarii Pro Romania, absolut toti, vom vota aceasta motiune. De altfel, noi nu am votat nici Guvernul Orban 1, nici Guvernul Orban 2. Noi am tras semnale de alarma inca din luna iunie ca ar fi fost necesara (depunerea unei motiuni - n.r.), pentru ca, vedeti, situatia tarii si a cetatenilor din aceasta tara se agraveaza. Stiti foarte bine in ce haos traim in toate domeniile", a afirmat Hunca.