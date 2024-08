Mihaela Miroiu se apără în urma acuzațiilor făcute de victima lui Marius Pieleanu: "Am vorbit cu el. A negat complet"

Mihaela Miroiu, fostă profesoară la SNSPA, a răspuns pe larg acuzațiilor uneia dintre studentele care ar fi căzut victimă lui Marius Pieleanu și care susține că a apelat la profesoară pentru ajutor, însă a fost trimisă să discute „între patru ochi” cu sociologul care o agresa.

„Mi-ați cerut răgaz să vorbiți cu el, apoi mi-ați spus ca trebuie să merg să rezolv asta între 4 ochi, că nu puteți interveni în relația dintre profesor și student. Și lumea mea s-a prăbușit”, a mărturisit Claudia Radu, care a acuzat-o pe Mihaela Miroiu că nu a ajutat-o în timp ce era hărțuită de sociologul Marius Pieleanu.

Fosta profesoară de la SNSPA a publicat inițial pe Facebook un mesaj prin care a explicat că nu știa de abuzurile din universitate, apoi l-a șters și a revenit cu un text mult mai lung.

„Claudia Radu spune că a venit la mine acum 21 de ani și mi-a spus că profesorul îi face avansuri: și că îi e teamă că nu va mai intra în licență. Da, îmi amintesc asta. Nu exista legal nicio prevedere despre hărțuire în România. Nu aveam cod și comisie de etică la acea vreme, la fel ca multe alte universități. Deci nici o instanță instituțională la care să poată apela victimele. Ne descurcam în context cu astfel de cazuri. Spune că am spus că vorbesc cu cel acuzat. Am vorbit. A negat complet. I-am spus să vorbească cu studenta, să lămurească situația și, chiar și numai dacă gesturile lui au dus la o asemenea interpretare, să își ceară scuze și să înceteze orice gesturi altele decât strict profesionale. Dar C.R. spune în mod fals că i-aș fi cerut să meargă singură la cel acuzat, pentru o discuție între patru ochi. Ceea ce, într-un interviu ulterior, ea chiar admite. Asta este tot”, a scris Mihaela Miroiu pe rețeaua de socializare.

Ea s-a declarat foarte afectată de „hărțuirea online” și „linșajul mediatic” la care a fost supusă în ultimele zile. I-ar fi produs o „criză hipertensivă majoră” și este gata să-i dea în judecată pe cei care o jignesc pe Facebook.

De ce am șters postarea în care a comentat fosta studentă care mă acuza că am știut despre hărțuirea ei de către un profesor: Pentru că a urmat instantaneu un val de ură, insulte și umiliri inimaginabile la adresa mea. Am făcut o criză hipertensivă majoră. Și hărțuirea online are efecte îngrozitoare. Nu mă pot apăra decât singură de expunerile care duc la asta. Linșajul mediatic este incredibil. Și cu consecințe grave în privința sănătății. Abia astăzi am puterea să scriu. Și puterea să adun comentarii injurioase, hărțuitoare, defăimătoare, calomnii, și să reclam în instanță pe cei care fac asta.”, a explicat Mihaela Miroiu pe Facebook.

