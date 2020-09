Ludovic Orban i-a numit pe Mihaela Popa in functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei si pe Jean Badea in functia de subsecretar de stat

Seful Executivului l-a numit si pe Jean Badea in functia de subsecretar de stat in acelasi minister. Monica Anisie a anuntat ca doi secretari de stat de la minister, dintre care unul care raspunde de invatamantul preuniversitar, se afla in concediu de odihna, fiind implicati in activitati legate de campania electorala.Mihaela Popa a fost senator PNL in legislaturile 2008-2012 si 2012-2016 si este profesoara la un liceu din Iasi.Ministrul Educatiei a afirmat, duminica intr-o conferinta de presa, ca angajatii Ministerului Educatiei au facut toate eforturile pentru ca anul scolar sa inceapa in conditii cat mai bune si ca doi secretari de stat se afla in concediu de odihna in aceasta perioada."Atat eu, cat si colegii mei din cadrul Ministerului Educatiei, am facut toate eforturile pentru ca anul scolar sa inceapa in cele mai bune conditii. Asa cum cred ca stiti secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, dar si un alt secretar de stat din cadrul ministerului Educatiei si-au luat concediu de odihna pentru a putea desfasura alte activitati, avand in vedere faptul ca suntem in campanie electorala. Este vorba despre doamna Luminita Barcari si despre domnul Radulescu Dragos", a explicat Anisie.