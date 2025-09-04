Mesaj sfâșietor al Mihaelei Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Visul pe care nu și l-a putut îndeplini alături de celebrul sportiv

Felix Baumgartner, parașutistul și sportivul austriac în vârstă de 56 de ani, partener al româncei Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie. O lansare efectuată în Porto Sant'Elpidio, lângă Fermo, i-a fost fatală.

La aproape 50 de zile după anunțul care a bulversat o lume întreagă, Mihaela Rădulescu, cea care i-a fost iubită, parteneră de viață, prietenă timp de 12 ani celebrului practicant de sporturi extreme, a postat un mesaj sfâșietor pe contul ei de Instagram.

Vedeta a rememorat clipele petrecute împreună cu marele sportiv și a scris despre pasiunea care l-a definit pe acesta toată viața.

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu a subliniat și visul pe care nu și l-a putut îndeplini alături de Felix Baumgartner, acela de a organiza un "spectacol aerian în țara mea".

"Am fost acolo pentru el și cu el încă din prima zi în care a învățat cum să răstoarne elicopterul cu susul în jos, în Arizona. După aceea, am fost împreună la aproape fiecare spectacol aerian din lume unde @therealfelixbaumgartner trebuia să performeze. Dar cel mai așteptat dintre toate a fost cel din România - ar fi fost primul său spectacol aerian în țara mea și cea mai mare mândrie a mea în fața familiei, prietenilor, fanilor, presei.

L-am planificat atât de bine și în atâtea detalii, dar...

Acum imaginați-vă bucuria mea când @mirkoflaim și întreaga echipă fantastică @theflyingbulls m-au invitat să merg cu ei și să-l onorez pe Felix acolo. Greu de explicat montagne russe-ul emoționant pe care l-am trăit, din nou, văzând elicopterul lui Felix, Mirko purtând insigna lui și făcând o performanță absolut perfectă acolo sus, colegii lui extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată.

Adăugând la toate acestea zâmbetele și îmbrățișările atâtor oameni, prieteni sau pur și simplu străini, toți gândindu-se la Felix și la mine, prietena lui... Dacă există un loc fericit după o astfel de tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii cărora le pasă cu adevărat, profund și cu atâta respect.

Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la Flying Bulls pentru felul în care își amintesc de el, îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult.

Pilotarea elicopterelor era cel mai mare vis al lui Felix, dragostea și pasiunea lui totală, iar Flying Bulls era lumea lui preferată. Nu era suficientă recunoștință disponibilă pentru a mulțumi fiecăruia - piloților, mecanicilor, personalului, tuturor de la Flying Bulls. Inutil să spun că a fost întotdeauna locul meu preferat... cu Felix", a scris Mihaela pe rețeaua socială.

