Aniversarea tristă a Mihaelei Rădulescu: ”Nimic nu vă va face mai fericiți”

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Potrivit informaţiilor furnizate agenţiei APA de către pompierii chemaţi la faţa locului, Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei motorizate şi s-a prăbuşit în piscina unui hotel.

Un posibil infarct, dar și o defecțiune de ordin tehnic apărută după montarea unei camere video pe parapantă, sunt cele mai probabile cauze ale tragediei luate în calcul de anchetatori.

În ciuda faptului că aveau o relație amoroasă de aproape 10 ani, Mihaela Rădulescu și Felix Bumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii, astfel că românca nu poate moșteni nimic din averea de aproximativ 250 de milioane de euro a austriacului, bani care vor ajunge la familia acestuia, la părinții Eva și Felix Senior și la fratele Gerard.

De asemenea, se pare că Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro, bani care vor fi direcționați tot spre rudele decedatului.

Zilele trecute, pe Instagram, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoționant, aniversând cu tristețe 8 ani de la startul relației cu Felix Baumgartner.

”În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Aceasta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.

Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt.

Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră.

De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la...un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri...spre următoarea aventură. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată...îndrăgostiți.

Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire...8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul de Instagram.

