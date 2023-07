Drama cumplită care i-a curmat viața primul soț al Mihaelei Rădulescu! "Ea nu i-a fost fidelă în timpul căsniciei"

Bogdan Rădulescu a fost primul soț al Mihaelei Rădulescu și cel după care aceasta și-a stabilit numele de familie, renunțând la numele Țiganu, cum se numea înainte de căsătorie.

Cei doi s-au căsătorit în 1989 și au divorțat după doi ani, deoarece "ea nu i-a fost fidelă în timpul căsniciei", după cum susține o verișoară de-a acestuia.

Bogdan Rădulescu a murit la început anului, iar Click! a reușit să stea de vorbă cu Cristina Ioana Dragu, verișoara primară a lui Bogdan, care a povestit drama cumplită a bărbatului care s-a stins din viață răpus de un cancer pancreatic.

"El a murit pe 30 ianuarie. M-am dus în ziua aceea să mă ocup de toate actele pentru deces. Sora mea s-a ocupat de haine și tot ce era acasă, apoi la restaurant și pentru pachete. L-am luat din spital pe 31 dimineața. L-am luat din spital, l-am dus la capelă iar în prima seara au venit vreo 4 prieteni de ai lui. Apoi, la înmormântare au fost 20 și ceva de persoane, prieteni și o fostă iubită. Pe mama lui am convins-o să vina doar la capelă dar nu și la înmormântare pentru ca ar fi fost prea dureros pentru ea. Iar la pomană nu a venit absolut nimeni. Am plătit 20 de porții la restaurant și nu a venit nimeni. Asta m-a durut enorm. Eram doar eu cu sora și copiii. Adică 5 persoane. Dar asta este. Ma rog mereu pentru el și plâng. Bogdan a fost un om foarte bun!", a povestit femeia.

"Boala a debutat anul trecut în 2022 în ianuarie. Noi am crezut că are Covid pentru că zăcea, nu mai mânca. A fost la clinică privată de nenumărate ori dar nu vedeau problema, au aflat că are cancer cu o lună înainte să moară. Slăbise enorm, zăcea. Stăteam eu și sora mea Dana (56 de ani) și aveam grija de el. Atunci ne-am mutat cu el în apartamentul de 4 camere din Drumul Taberei moștenit de la părinți pentru ca avea în permanență nevoie de supraveghere. Am insistat să mergem și la alt medic pentru că starea se înrăutățise iar ei spuneau în continuare că are pietre la rinichi, îi dădeau medicamente pentru stomac sau de fiere. Într-un final l-a văzut un profesor de la Spitalul Fundeni și acela i-a pus diagnostic de cancer", a declarat aceasta.

Ads

Cât despre căsnicia cu Mihaela, aceasta și-a amintit: "Era un bărbat foarte frumos. S-au cunoscut la facultate că și ea a făcut tot efs, dar în timpul căsniciei ea nu a fost fidelă și s-a terminat tot. S-au căsătorit pe 4 decembrie 1988. Am fost la cununie deși aveam un bebeluș de o lună și jumătate. Petrecerea după cununie au făcut-o acasă. O iubea enorm. Era leșinat după ea. Chiar și după ce s-au despărțit au mai vorbit. Însă după Revoluție, când a devenit mai cunoscută, a renunțat să mai vorbească cu noi. Probabil era mai ocupată..nu știu ce să zic. Am încercat să luăm legătura cu ea la înmormântare. Un prieten de-ai lui Bogdan i-a scris dar nu a răspuns. Nu ne așteptăm să vină, dar măcar un mesaj sau o coroană, mai ales că i-a purtat numele și încă i-l poartă."