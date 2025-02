Mihaela Rădulescu, înșelată de Felix Baumgartner cu o elvețiancă?: „Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el”

Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul său istoric dintr-un balon cu aer cald de la 39.000 de metri, nu se teme de pericolele extreme. Totuși, în viața sa personală, parașutistul ar fi încălcat o regulă la fel de importantă: fidelitatea. Într-o poveste ce provine din presa austriacă, Felix Baumgartner este acuzat de o relație secretă cu o femeie din Elveția, în ciuda faptului că este implicat într-o relație de aproape un deceniu cu Mihaela Rădulescu.

Relație secretă, o poveste necunoscută publicului

Potrivit informațiilor dezvăluite de publicația austriacă news.at, Felix Baumgartner ar fi avut o relație ascunsă cu o femeie din Elveția timp de un an. Acesta s-ar fi cunoscut cu misterioasa femeie în Zürich, printr-un prieten comun, și ar fi petrecut mai multe momente împreună.

După cum povestește sursa citată, femeia ar fi crezut că relația lor este una serioasă, fără să știe despre legătura de lungă durată a lui Baumgartner cu Mihaela Rădulescu.

Detaliile acestui roman secret au ieșit la iveală atunci când Felix ar fi fost surprins într-o cameră de hotel din Berlin alături de misterioasa „doamnă A.”, o femeie care lucrează în domeniul financiar și care ar fi avut o pasiune comună cu Baumgartner pentru sporturile extreme.

Această poveste a fost susținută inițial de revista Bunte.de, o publicație germană cunoscută pentru subiectele sale mondene. Aici a apărut prima menționare a acestei idile, care a fost descrisă ca având loc pe parcursul unui an, și care se părea că a fost bine ascunsă de publicul larg.

Replica lui Felix și clarificările femeii din Elveția

În fața zvonurilor apărute, Felix Baumgartner a dorit să clarifice situația. Pe contul său de Facebook, parașutistul a lansat un mesaj ferm, în care a încercat să răspundă acuzelor.

Într-un post destul de controversat, Baumgartner a afirmat: „Sunt sigur că Einstein nu se gândea la toate femeile care s-au declarat iubitele mele atunci când a spus că imaginația este mai importantă decât cunoașterea.” Apoi, a continuat cu un mesaj direct pentru toți cei care puneau la îndoială relația sa cu Mihaela Rădulescu, declarând: „Lăsați-mă să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg, ea este SINGURA iubită din viața mea, iubirea vieții mele și femeia inteligentă și sexy la care am visat mereu – mă iubește cu adevărat așa cum sunt!”

În ciuda acestui mesaj clar, misteriosul personaj feminin din poveste, cunoscut sub numele de „doamna A.”, nu a rămas indiferentă. Aceasta a contactat redacția news.at pentru a-și exprima punctul de vedere.

„Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta”, a declarat ea într-o conversație telefonică. De asemenea, a precizat că nu a avut intenția de a deveni o celebritate sau de a ajunge în centrul atenției, adăugând: „Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el.”

Misterioasa femeie a explicat că relația lor a fost păstrată secretă, chiar și față de prietenele sale. „Ce s-a întâmplat acolo nu vreau să comentez”, a adăugat aceasta, lăsând loc speculațiilor.

În ciuda declarațiilor „doamnei A.” și a informațiilor prezentate de presă, Felix Baumgartner a continuat să nege acuzațiile, rămânând ferm pe poziția sa. Parașutistul susține că Mihaela Rădulescu este femeia alături de care își vede viitorul și a reafirmat că relația sa cu ea este una stabilă și autentică.

