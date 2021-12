Cum a fost prinsă Mihaela Rădulescu în pat cu alt bărbat! Fostul soț a dat cu mașina peste ea

Mihaela Rădulescu (52 ani) trăiește o poveste de dragoste intensă cu austriacul Felix Baumgartner, la Monaco, acolo unde s-a stabilit de ani buni.

Dacă acum are o viață liniștită, în trecut lucrurile nu au stat tocmai la fel. Bogdan Rădulescu, primul soț al vedetei, cu care s-a căsătorit în 1989 a povestit câteva amănunte picate din viața Mihaelei.

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă… Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă”, a povestit Bogdan Rădulescu, conform libertatea.ro, despre infidelitatea fostei sale soții, Mihaela Rădulescu, cea care i-a păstrat numele, vedeta numindu-se după numele de fată Mihaela Țiganu.

Acesta a povestit și un episod în care a băgat-o în spital pe Mihaela. ”Aveam un câine dog german, la care ţineam ca la ochii din cap şi pe care îl îngrijeam ca la carte. Mihaela a insistat într-o zi să i-l dau şi ei să-l plimbe. L-a adus după câteva ore, dar câinele era agitat, cum nu-l văzusem niciodată. Am întrebat- o ce i-a făcut de l-a zăpăcit aşa şi ea nu mi-a dat nici o explicaţie, a început să râdă. Ne-am certat, m-am enervat teribil. M-am urcat în maşină cu gândul să dau o tură prin oraş, să mă răcoresc. Ea, ca să-mi facă în ciudă, mi s-a pus în cale. Am ameninţat-o că dacă nu se dă din drum, o calc. Parcă înnebunise. Când am pornit motorul a pus piciorul în faţa maşinii. Un gest inconştient… Nu am mai avut timp s-o feresc şi i-am rupt piciorul”, a mărturisit Bogdan Rădulescu, conform cancan.ro.

Mihaela Rădulescu a fost căsătorită de trei ori, în 1989 cu Bogdan Rădulescu, apoi, în 1997, s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr., iar ultimul mariaj a fost cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg. Cei doi s-au căsătorit în 2004 şi au divorţat în 2008. Mihaela are împreună cu ultimul soţ un băieţel, Ayan. Ulterior, ea a avut o relație de cinci ani cu Dani Oțil, iar din 2013 este cu Felix.

