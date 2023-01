Mihaela Radulescu, dezvaluri dupa ce a fost pradata de hoti: Ce am facut sase ani s-a dus naibii

Mihaela Radulescu a vorbit, vineri seara, despre bunurile care i-au fost furate in urma cu doua zile la Monaco.

Fosta prezentatoare TV a dorit, totusi, sa precizeze ca intamplarea nu a reprezentat un cosmar, asa cum s-a scris in presa din Romania.

"Nu am trait clipe de cosmar, dar mi-au furat telefonul. Se exagereaza. (...) Nu am recuperat nimic. Mi-a furat telefonul cu trei carti de credit in el, cu toate pozele cu fi-miu si cu filmulete de aici. Ce am facut sase ani s-a dus naibii. Nu mai am numere, nu mai am nimic", a declarat Mihaela Radulescu la Kanal D.

Mihaela Radulescu, victima unui furt la Monaco - Iata ce i-au luat hotii

Ea a intrat in direct prin Skype de la Monaco si a vorbit si despre ultramaratonul "No finish line" de la Monaco la care participa Toma Coconea, singurul sportiv din Romania participant la competitia de sport extrem Red Bull X Alps 2013.

"Este cel mai greu ultramaraton din lume. Se alearga sapte zile si sapte nopti. Sunt 10.000 de oameni inscrisi, iar Toma e pe locul 5. Daca Toma reuseste un loc pe podium, suntem deja calificati la orice noua ' No finish line'.

Castigam inca o lectie de viata despre Toma. El doarme o ora ziua si maxim doua ore noaptea. Toma imi promite ca va ajunge in primii trei. E un efort supraomenesc", a adaugat ea.

