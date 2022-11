33 de ani fără Mihaela Runceanu. Adrian Enache: "Dacă rămâneam la ea în noaptea aia, trăia și acum"

În urmă cu 33 de ani, Mihaela Runceanu era ucisă în garsoniera ei de un vecin, Daniel Cosmin Ștefănescu.

Criminalul a intrat în garsoniera Mihaelei Runceanu pe 1 noiembrie 1989, pe la 1 dimineața. A strangulat-o cu cablul de la telefon, apoi a incendiat-o folosind canistrele de benzină pe care artista le avea pe balcon.

A plecat la iubita lui cu "prada", o serie de obiecte electrocasnice.

Cu câteva zile înainte, pe data de 28 octombrie 1989, Mihaela Runceanu participă la spectacolul-maraton de mare succes „Start Melodii’ 89”, care are loc la Sala Radio. Mihaela Runceanu are un succes fantastic fiind bisată de trei ori. De emoție, Mihaela va îngenunchea la aplauzele publicului. Acesta este ultimul spectacol susținut de Mihaela Runceanu. Pe 30 octombrie 1989, a apărut la Electrecord, "Pentru voi, muguri noi", cel de-al treilea disc al artistei.

Pe 1 noiembrie, în jurul orei 1:00 a.m., Mihaela Runceanu este asasinată în garsoniera sa din București, situată pe Șoseaua Mihai Bravu. Pe data de 2 noiembrie, la doar 36 de ore de la comiterea crimei, Daniel Cosmin Ștefănescu este prins și arestat, iar pe 4 noiembrie 1989 Mihaela Runceanu este înmormântată la cimitirul „Dumbrava” din Buzău.

A călăuzit mulți artiști

În toamna anului 1980, Mihaela Runceanu devenea profesoară la Școala Populară de Artă din București. Corepetitor la aceeași clasă, compozitorul Ionel Tudor. Dintre cei care i-au fost elevi se numără: Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Dana Dorian, Gianina Olaru, Carmen Trandafir, Adrian Enache, Mădălina Manole, Nicola, Paula Mitrache, Miki (fosta solista a trupei K-pital), Maria Botta, Marinela Chelaru de la grupul „Vouă” ș.a.

Adrian Enache a declarat într-un interviu pentru Fanatik: Dacă rămâneam la ea în noaptea aia nu murea, nu se întâmpla nimic. Dar aveam teză a două zi și nu am putut. Îmi aduc aminte că după școală mergeam să luăm pateuri, suc și bere apoi mergeam la Mihaela acasă. Din prima am simțit că sunt elevul ei preferat. După moartea ei am avut o relație strânsă cu familia. Când mă gândesc la Mihaela mă gândesc la una din privighetorile muzicii românești, la o voce inconfundabilă. Era ca o privighetoare cu aripi de aur care trecea printr-un parc înflorit.

Despre Mihaela Runceanu