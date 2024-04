La Sectorul 6, Mihaela Ștefan, candidatul USR, dezvăluie secretul reușitelor primăriei: „Au existat mereu doi primari - care au lucrat în tandem”/ „Cu PSD în alianță, Ciucu va fi un cal mort!”

Mihaela Ștefan este viceprimarul USR al Sectorului 6 și candidează la alegerile locale din 9 iunie pentru a conduce primăria. În ultimii 4 ani, Mihaela Ștefan s-a ocupat de construcția noilor creșe în sector, ceea ce reprezintă un sprijin pentru familiile la început de drum.

Ce spune Mihaela Ștefan despre relația cu Ciprian Ciucu, care sunt marile proiecte ale USR în Sectorul 6 în ultimii ani, de ce candidează, aflați din interviul de mai jos:

R: Doamna Mihaela Ștefan, sunteți viceprimarul USR al Primăriei Sectorului 6, ați lucrat cu primarul Ciprian Ciucu, dar totuși acum vreți să fiți dvs primar - de ce?

Mihaela Ștefan: Haideți să ne reamintim puțin contextul anului 2020. Bucureștenii erau furioși. Se săturaseră de guvernarea PSD - atât la capitală - cu risipa banului public condusă de doamna Firea, cât și la sectorul 6 - unde guvernarea Mutu reprezenta un primar care urla la propriu la oameni - fie ei angajați ai primăriei sau cetățeni de pe stradă. În acel an alianța de dreapta de la București a câștigat în sectorul 6 alegerile locale cu candidatul comun Ciprian Ciucu și o majoritate solidă de 16 consilieri locali - 8 USR și 8 PNL din cei 27. Eu am preluat mandatul de viceprimar cu atribuții în domeniul asistenței sociale, domeniul cultural și, mai târziu, și în zona administrației școlilor.

Tot ce s-a întâmplat bun în Sectorul 6 a fost pentru că noi, USR, am impus ritmul. Ciprian Ciucu nu ar fi putut face nimic fără sprijinul USR în consiliu și nu va mai putea face nimic în momentul în care va fi aliat cu PSD. Va fi un cal mort! Totul va fi dat uitării și ar fi dramatic să fie tocmai el cel care dă înapoi Sectorul 6 pe mâna PSD. De aceea este nevoie de cineva care să continue lucrurile bune din Sectorul 6. Noi, USR și aliații noștri, putem face asta.

R: Puteți să obțineți singuri cu Alianța USR-PMP-Forța Dreptei o majoritate?

Mihaela Ștefan: Eu cred că putem să obținem locul 1 cu un scor mare și să nu se poată face o majoritate în Sectorul 6 fără USR. Vom fi factorul de putere și echilibru. Cu siguranță alianța PSD-PNL nu va putea atinge 50%. Liberalii adevărați vor fugi de un vot pentru Mutu, Firea și PSD.

R: Spuneți deci că meritul rezultatelor este al USR, nu al lui Ciprian Ciucu?

Mihaela Ștefan: Puțini dintre cetățeni știu secretul acestor rezultate. În realitate, Sectorul 6 a avut mereu 2 primari - care au lucrat în tandem pentru a obține majoritățile necesare, pentru a bloca inițiativele toxice: pe domnul Ciucu și pe mine. Un primar, ales pe buletinul de vot, vorbăreț și uneori certăreț, si celălalt primar, care, deși formal avea funcția de Viceprimar, a muncit ca și când ar fi primar. Totul a fost făcut așa, în tandem. În timp ce pregăteam proiecte, în timp ce identificam soluții pentru cetățeni și apoi le puneam în execuție - de exemplu Parcul La Cetate sau Secția de radiologie, descopeream ulterior pe facebook că primarul își aroga singur meritele fără să menționeze rolul celor implicați în derularea proiectului sau a investiției.

R: Ce va șocat în primărie, când ați ajuns?

Mihaela Ștefan: Puterea nu era în primărie. În primul rând am găsit în aparatul primăriei foarte mulți oameni buni care aproape că se ascundeau de conducerea politică. A durat ceva timp până am reușit să le câștigăm încrederea și să lucrăm împreună în echipă. A doua problemă a fost legată de modul în care consilierii locali decideau în comisii, mai ales în probleme de urbanism. Se făceau mari concesii dezvoltatorilor imobiliari pentru că așa erau obișnuiți din administrația trecută a PSD, a USL. Guvernarea noastră locală, a USR, a reușit să impună repede un standard înalt în privința deciziilor informate. Asta înseamnă analiza din scoarță în scoarță a tuturor proiectelor de pe ordinea de zi. Mai ales în problema urbanismului - am ținut cu dinții de regulamente și de calitatea vieții cetățenilor.

R: Cum adică puterea nu era în primărie?

Mihaela Ștefan: Adică trebuie să stai mereu cu ochii ca pe butelie, pentru că samsarii de terenuri și autorizații găsesc mereu ușițe să intre. Am respins orice aducea atingere acestui drept elementar de viață sănătoasă într-un oraș modern. Uneori, decizii proaste luate împotriva interesului cetățenilor au trecut cu voturile PSD - PNL: vă dau un exemplu - proiectul Cartierului Dimri - un alt proiect de dezvoltare imobiliară în Prelungirea Ghencea, care este deja sufocată la propriu de autorizațiile date aiurea de-a lungul anilor. E îngrijorător pentru cetățeni să vedem astăzi în evenimente comune oameni din PSD și PNL cum se pregătesc să oficializeze această majoritate în ciuda promisiunilor din 2020.

R: Să ne întoarcem la primar, care sunt marile proiecte ale USR pe care le-a impus lui Ciprian Ciucu?

Mihaela Ștefan: Cam tot ce vedeți. Stau de vorbă zilnic cu cetățenii sectorului și mă bucur că se simt rezultatele. Poate greșeala noastră e că nu am stat să scriem și noi pe Facebook în fiecare zi. Au fost implementate numeroase proiecte de amenajare a spațiului verde, au fost create parcuri noi (cum ar fi Parcul Liniei sau Parcul La Cetate), au fost finalizate reamenajări urbane cum ar fi Parcul Liniei, Promenada Lacul Morii sau reamenajarea Bulevardului Drumul Taberei, nu mai vorbim de investițiile făcute în străzi noi in Sectorul 6 cum ar fi Valea Largă sau Drumul Osiei. Sunt obiective astăzi devenite realitate care au fost parte din programul de guvernare locală al USR negociate în 2020 cu PNL. Cine neagă rolul USR este un mincinos.

R: Și totuși ce v-a despărțit de domnul Ciucu - unde nu vă înțelegeți?

Mihaela Ștefan: Relația din partea mea și a noastră a fost bazată pe respect. Dar nu am ezitat sa ne opunem unor proiecte fanfaronadă - cum ar fi o salină de 8 milioane de lei propusă pentru Parcul Liniei sau un proiect de 20 de milioane de lei în reamenajarea Bvd. Uverturii fără o soluție reală de mobilitate. Când ești ditamai primarul, nu poți veni doar cu o scuză pentru aducerea în legalitate a parcărilor la bordură. În esență a început să apară, mai ales în a doua parte a mandatului, o „pasiune” cam găunoasă a primarului pentru cheltuieli foarte mari - pentru nimicuri și lucruri doar de luat ochii.

La început construiam proiectele împreună, în special cele de investiții, amenajarea Lacului Morii fiind un bun exemplu. După un timp, ușor - ușor, au început să apară proiecte gata pregătite de cei de la PNL - urmând să avem doar mici discuții, mai degrabă de formă, pe marginea lor. Mi se pare că domnului Ciucu a început să i se urce puterea la cap și a uitat să își trateze cu respect partenerii care l-au ajutat să ajungă primar și care ulterior i-au asigurat majoritatea în consiliul local.

R: Pentru cineva care nu v-a cunoscut - cum ați rezuma acești trei ani de mandat?

Mihaela Ștefan: Aș vrea să știe că nu doar cu borduri se face administrație ci și cu empatie și suflet. Vă dau un exemplu simplu - în 2020 am promis familiilor aflate la început de drum, investiții în infrastructura antepreșcolară. Am reușit să finalizăm prima creșă făcută de la zero din ultimii 46 de ani cu o capacitate de 124 de locuri și am atras fonduri nerambursabile pentru încă două creșe care se vor finaliza până în decembrie 2027 prin șantierele administrate de Compania Națională de Investiții. Mai mult, în ultimii 4 ani au fost reabilitate, sau sunt încă în curs, 24 de unităti de învățământ, iar prin PNRR (singurul program de țară pe care România îl are, datorită USR) vom dota 1188 de săli de clasă cu mobilier și dotări noi.

În rest sunt numeroase investiții coordonate în medicina de prevenție sau campaniile de screening derulate pentru cancer de col uterin, cancer mamar sau colo-rectal sau campaniile de donare de sânge. Aceste campanii au salvat vieți.

Nu în ultimul rând - sunt proiectele inițiate de mine, cele care aduc oamenii aproape unii de alții, prin care am transformat felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Vă dau câteva exemple: Mișcare pentru sănătate - un program pentru seniori care promovează conceptul de îmbătrânire activă, unde facem sport, yoga, cor, competențe digitale, dans…cu resurse interne; sau bibliotecile de parc, care au făcut deliciul copiilor și care au fost lucrate de persoanele cu dizabilități, ca o amintire a faptului că și ei sunt parte din comunitatea noastră și au multe de oferit, dacă și noi le arătam empatia și respectul pe care îl merită. Toți sunt parte din Sectorul 6, din București.

