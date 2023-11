Mihaela Tatu a spus adevărul despre divorț: ”Și el avea o stângăcie...”

Fosta vedetă de televiziune Mihaela Tatu (60 de ani) a fost invitată în podcastul Mihaelei Șișcanu, unde a oferit detalii despre viața privată, mai precis despre divorțul de primul soț.

Mihaela Tatu s-a căsătorit la 21 de ani, a devenit mamă un an mai târziu, însă a luat decizia de a se despărți de tatăl fiicei sale după 16 ani de căsnicie.

„Nu mi-a părut nici o clipă rău că am divorțat. Dacă noi, în urma discuției pe care am avut-o, am pus lucrurile la punct, e foarte clar, e limpede.

Nu s-a întâmplat la 20 de ani, ca s-o faci dintr-un impuls, se întâmpla la 40 de ani și….Eram așezată, știam bine ce vreau!

Relația cu fostul meu soț nu a mai mers din cauza distanței. Eu aici, el în Spania. Ne-am văzut după doi ani de zile, timp în care am vorbit foarte puțin, ne-am întâlnit, ne-am luat în brațe, nu a mers. Și el avea o stângăcie...Ne-a fost teamă de părinți, ce le spunem părinților, cum le spunem că divorțăm.

Au mai apărut iubiri după. Am fost într-o relație timp de 12-13 ani, dar nu ne am căsătorit”, a precizat fosta realizatoare tv.