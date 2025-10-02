16 Mai 2023 - Doi concurenți de la "Chefi la cuțite" au aflat înainte de nuntă că sunt verișori. Ce decizie au luat după descoperire

15 August 2008 - JO 2008: Atleta Mihaela Neacsu a ratat calificarea la proba de 800 de metri
Sportiva romanca Mihaela Neacsu a ratat calificarea in semifinalele probei de 800 de metri la atletism, vineri, la Jocurile Olimpice de la Beijing.
