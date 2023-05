Doi concurenți de la "Chefi la cuțite" au aflat înainte de nuntă că sunt verișori. Ce decizie au luat după descoperire

Mihaela și Mario s-au numărat printre concurenții "Chefi la cuțite", unde s-au remarcat nu doar prin bucatele pregătite, ci și prin povestea lor de viață.

Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, iar, pe lângă talentul din bucătărie, soții au și o poveste de viață uimitoare. Înainte de a face marele pas, tinerii îndrăgostiți au aflat că sunt, de fapt, verișori.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aproape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș, mai bine vultur la țară, și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă, și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, le-a dezvăluit Mario Zahariea celor trei chefi, după cum relatează cancan.ro.