Cine sunt politistii morti in accidentul din judetul Braila. Agenta decedata avea 21 de ani si era angajata in Politie de cateva luni

In momentul accidentului, cei doi politisti se aflau in patrulare si nu se stiu conditiile in care autospeciala s-a izbit de copac si a luat foc. "In aceasta seara, colegii nostri Bara Mihai (45 ani) si Manea Ana Maria (21 ani) din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca - IPJ Braila, au decedat, in urma unui accident rutier. Acestia se aflau la datorie in serviciul de patrulare, pe raza localitatii Sutesti", a transmis IPJ Braila."Din primele informatii, colegul nostru a pierdut controlul "autospecialei", acele sicrie pe roti de care va aminteam intr-un articol anterior si s-a izbit de un copac, dupa care masina a luat foc. In urma accidentului, colegii nostri din cadrul Sectiei 4 Ianca - IPJ Braila, aflati in timpul serviciului, au decedat, (carbonizati). Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!", au declarat reprezentantii Sindicatului Europol, citati de adevarul.ro