Boala care îl macină pe Mihai Bendeac: ”N-am reușit s-o înving, își arată colții des”

Cunoscutul actor Mihai Bendeac (39 de ani) a oferit detalii despre boala supărătoare care îl macină de mult timp.

Astfel, Mihai Bendeac a recunoscut că s-a luptat și se luptă în continuare cu depresia.

”Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit viva.ro.

”Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.

Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație.

Dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus Mihai Bendeac.